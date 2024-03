Cambios: qué pasará con las materias previas y los turnos de examen

La Ministra de Educación, Silvia Fuentes, participó en una entrevista exclusiva con Banda Ancha, donde abordó temas cruciales del ámbito educativo en San Juan. Bajo la conducción de Daniel Tejada, dialogó con la ministra sobre la situación actual del panorama educativo en la provincia.

En relación a las preocupantes cifras de repitencia de alumnos, Fuentes destacó que el sistema se flexibilizó pero no se normalizó completamente después de la pandemia. Afirmó: "Seguían con espacios de pandemia, eso lo hemos regularizado. Ya no vamos a tener mesas de abril, mayo y junio", asegurando que solo se respetarán esas instancias como previas y no como materias regulares.

La ministra anunció un cambio en la modalidad de evaluación, indicando que se complementará con clases presenciales en lugar de basarse únicamente en guías: "Ya se les dio mucho tiempo, hoy por hoy van a tener instancias comunes de febrero, julio y diciembre, en la misma modalidad que se evaluó en su materia", resaltó.

Desde el Ministerio de Educación, se informó que a partir del año próximo se llevará a cabo la medida de aprobar de año con hasta dos previas: "Tanto para secundaria y técnica se está evaluando llevarse hasta dos materias previas", destacó Fuentes. Además, expresó que volverá la posibilidad de repetir de año, pero no descartan implementar acciones conjuntas para ofrecer un acompañamiento más efectivo. La ministra destacó la complejidad de la resistencia y solicitó a los profesores un mayor acompañamiento, así como el arbitraje y el respaldo de las autoridades para evitar la repetición.

Fuentes señaló un fenómeno interesante en la migración de alumnos del sector privado al estatal. Contrariamente a las preocupaciones expresadas en reuniones con directores de escuelas privadas, la ministra afirmó: "No hemos tenido migración, porque sino nos estaría faltando escuela para contener a todos". Destacó que algunos padres prefieren la educación estatal debido a paros frecuentes en las escuelas privadas y la necesidad de tener a los niños en la escuela mientras trabajan.

En relación a la ayuda a la gestión del privado, la ministra resaltó la comunicación constante con este sector y admitió que algunas escuelas tienen más o menos subsidios. "Estamos en la reubicación de los chicos que se quedaron sin bancos, y por ahí nos está costando. Si una escuela privada deja de funcionar, vamos a sentir esa necesidad de lugares para darle clases a los chicos", concluyó Fuentes.