El Ministerio de Gobierno multará a las empresas de colectivo por el paro

En una entrevista realizada en el móvil de Canal 13, Laura Palma, Ministra de Gobierno de San Juan, se pronunció sobre la actual situación del transporte público en la provincia y los desafíos derivados de las negociaciones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas transportistas. Aquí se presentan los puntos más destacados de sus declaraciones:

De este modo, Palma señaló que, "al no llegar a un nuevo acuerdo, se han abonado los sueldos según la escala anterior". Destacó que aún no han alcanzado un consenso en relación al nuevo sueldo solicitado por la UTA. Ante la posibilidad de un nuevo paro, la ministra afirmó que se recurrirá a la conciliación obligatoria para asegurar la prestación del servicio. Subrayó que "la relación laboral no corresponde al Estado, sino a las empresas y los choferes".

A su vez, reconoció la justicia del reclamo salarial y la necesidad de llegar a un acuerdo. Informó que "se ha impuesto una multa a los empresario por no evitar el paro" y que se trabaja desde la Secretaría de Tránsito para garantizar el servicio. La ministra aseguró que mantienen contacto constante con la UTA, y empresarios para resolver el conflicto y garantizar el servicio. Destacó el esfuerzo del usuario al pagar la nueva tarifa.

Informó que cada seis meses se puede pedir una revisión del contrato, considerando las dificultades económicas actuales. Destacó el aumento del subsidio por parte de la provincia, asumiendo el esfuerzo. En esta línea reconoció el impacto del aumento en los usuarios.

Uno de los puntos que destacó fue que trabajan "en opciones como el boleto escolar gratuito y el boleto mercantil" Subrayó la necesidad de "evaluar costos antes de otorgar beneficios a sectores específicos".