Eliminación de las jubilaciones por moratoria: ¿qué pasará con los trámites en proceso?

El nuevo proyecto de Ley Bases enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei propone derogar la última moratoria previsional aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023, por 2 años y prorrogable por otros 2 años. Para un análisis en profundidad, la abogada que se especializa en derecho previsional, Soledad Menín, dialogó en Banda Ancha y explicó el impacto del proyecto de derogación y lo que sucede con la paralización en los pagos de los juicios de jubilados.

El gobierno de Milei propone directamente derogar la moratoria. Por lo tanto, si el Congreso aprueba la Ley Bases quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la moratoria a los 65 años, tanto varones como mujeres, para cobrar apenas el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Según explicó la profesional ‘esta ley creó dos herramientas muy importantes que a la ciudadanía le han venido muy bien y que las vienen usando de manera importante por un lado una moratoria previsional. La posibilidad para mujeres de 60 años de edad y varones de 65 años de edad que no tienen los 30 años de aportes, de jubilarse y pagar de la misma jubilación, el dinero de esos aportes. Y la otra herramienta está pensada para los más jóvenes, aquellas personas a las que les falta edad y servicios. Mujeres de 50 años de edad y varones de 55 años en adelante y consiste en la posibilidad de comprar ahora los aportes que les van a hacer falta dentro de 10 años para jubilarse. Si prospera este proyecto de ley esta herramienta se elimina. La verdad es que a mí me genera preocupación porque vemos como la gente acude a estas herramientas porque de otra manera es muy difícil jubilarse’.

Acerca de las jubilaciones que se encuentran en trámite dentro de estas moratorias, Menin mencionó que ‘hay posibilidades de que no prospere el proyecto en general o que a esta parte concreta se la cambie o se la modifique. La gente tiene que estar en alerta, informada, pero sabiendo que hasta el día de hoy, la moratoria sigue. Si en un escenario vemos que se convierte en ley, hay que analizar distintas situaciones, la situación de quien hoy ya cumplió la edad y hoy ya pidió el turno, queda salvaguardado’ y agregó que ‘se hace reserva del derecho con el turno, entonces estas personas deberían estar en condiciones de ir y hacer uso de la moratoria. Distinto es el caso de la persona que por ejemplo, cumple los 60 años de edad en fecha posterior a la fecha en la que este proyecto se convirtiera en ley. En ese caso claramente no existiría más que una expectativa, no hay un derecho adquirido, entonces esa persona no puede reclamar nada’.

Sobre el pago de los juicios que están frenados

Acerca del achique del presupuesto de parte del Gobierno Nacional, para atender los fallos de los juicios con sentencia firme, Menin dijo que se trata de ‘un 40% menos. Son 270 mil juicios con sentencia firme y favorable que están en condiciones de que sean cumplidos.’

‘Los pagos están demorándose, son dos o tres meses de espera y uno ya empieza a decir que se están frenando los pagos de los juicios. Lamentablemente también hay un ajuste en ese sentido. Que la cuestión presupuestaria no le genere miedo o desanime al jubilado o pensionado, porque hoy más que nunca tienen que acudir a la Justicia porque todo aquel que ha hecho aportes tiene cosas que reclamar. Aunque se haya disminuido la partida presupuestaria, no se desanimen y acudan a la Justicia a pedir otro ajuste’, enfatizó la abogada.