Peluc: 'El rector y los decanos de la UNSJ ganan más que un senador de la Nación'

En una reciente entrevista en Banda Ancha, el diputado nacional por la Libertad Avanza, José Peluc, lanzó críticas contundentes hacia la Universidad Nacional de San Juan, cuestionando el nombramiento de 166 personas sin concurso previo.

"Que la universidad haya nombrado 166 personas sin concurso, que se tomen esas atribuciones, revienta más a la gente. Eso tenemos que parar. Como políticos, debemos lograr que esas inconductas tan fáciles se detengan. Se gastan más de 150 millones en una cancha de hockey, y las prioridades hoy son otras", señaló Peluc.

Además, el diputado expresó su preocupación por las diferencias salariales entre los cargos políticos y los trabajadores universitarios. "Todos ganan más que yo en la universidad. La gente no debe tener la fantasía de que somos mantenidos", agregó.

"El rector y los decanos de la UNSJ ganan más que un senador de la Nación", aludió

Ante la consulta sobre la representación de la Libertad Avanza en la universidad, Peluc destacó la importancia de mantener el enfoque académico en la institución. "Hay un sector de los liberales y libertarios de San Juan que quieren tenerlo. Yo soy partidario de que la universidad tiene que ser una casa de estudio, no otra cosa. Antiguamente, la universidad para los radicales era como los peruanismos de los gremios, ahora lo tomamos a la izquierda", afirmó.

Además: "Yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero pasar a la historia como que mi partido invadió la casa de altos estudios, donde lo que tenemos que sacar es un cerebro y no enfrascar a la gente con pensamientos políticos. Yo quiero una casa de altos estudios modelo, pero si alguien lo hace, lo respeto. Si quieren usar el nombre de la Libertad Avanza y nos ponemos de acuerdo, lo usan", concluyó.