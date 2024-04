Achem habló del paro docente en Banda Ancha: ¿qué dijo?

Una de las personas de mayor confianza del gobernador Marcelo Orrego es el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien pasó por Banda Ancha y fue a fondo en distintos temas de gran impacto en la provincia, dejando definiciones picantes como que abril es el peor mes de la crisis económica, que la Ley Bases no es un sí a todo, que el sueldo de los empleados públicos debe ser mayor pero las condiciones no están dadas y que el paro docente no es el camino, entre otras declaraciones más.

Achem es la mano derecha y política del gobernador Orrego y por eso, sus declaraciones son de suma importancia. Con su visita en Canal 13, aseguró que ‘este es el peor mes de la crisis económica argentina. El gobierno de Massa exigió un adelanto de la liquidación de ganancias y eso afectó las cuentas provinciales. Entonces nos encontramos en un mes donde la liquidación de soja y granos debería generar un impacto positivo’.

Sobre la liquidación, dijo que ‘hemos visto actuar el campo en los diferentes gobiernos. Los números para ellos no son malos’ y ahondando más en lo económico, mencionó que ‘este Gobierno (por el Nacional) trabaja en tocar las otras variables. Siempre se buscaba la simplificación de que el peso bajara respecto del dólar, cosas para que la Argentina no sea competitiva. Decir que el dólar está devaluado, no es acertado. Creo que el gobierno de Milei lo mira de otra forma. El dólar oficial sigue tendiendo a subir y el contado con liquidación tiene miras de seguir como está. Creo que la liquidación va a ser buena’.

Ley de bases

La semana pasada Milei envió al Congreso y a gobernadores el borrador de la nueva Ley Bases, algo que posiblemente se trate en la Cámara baja en unas dos semanas. Esta nueva presentación tuvo como escenario previo las negociaciones entre Nación y las provincias. En este sentido, para Achem ‘no tiene que ser un sí a todo, sino una apertura a un debate constructivo. La mirada de Orrego es avanzar hacia un consenso de políticas públicas que nos permita tener una base legal del plan de gobierno de Milei. La gran debilidad del gobierno actual es que no tiene leyes aprobadas que sustenten su plan de gobierno’.

‘San Juan es una de las provincias que tiene más posibilidades de recibir grandes inversiones por la minería. También están las cales, pistacho, mosto, hacen que el transporte también sea una opción de inversión’, explicó Achem y agregó respecto a transporte que ‘Orrego trabajó en un plan de recuperación de las vías y el transporte de carga en la Argentina’.

El diálogo

En otras ocasiones, no solía ser el Secretario General de la Gobernación parte de la reunión paritaria, pero en la gestión de Orrego, Achem es una presencia fija en la negociación y respecto a eso, su fuente es el diálogo.

‘Hay un sector de la política gremial que entiende que la gente votó un cambio a nivel nacional y provincial. Ese cambio no solo es exigible a presidente y gobernadores, sino también a las demás organizaciones, como las personas que hacen a los gremios. La argentina necesita una etapa de equilibrio y de paz’, analizó el funcionario.

Y continuando con su lectura, sostuvo que ‘hace 10 meses atrás, describir el escenario de hoy era pensar que la argentina estaba incendiada, podría haber saqueos, gremios parando como camioneros que es un medio combativo, pero me parece que en ese punto hay otro humor y situación social, me parece que hay muchos gremialistas que lo han entendido, pero hay otros que no y se mantienen en la vieja política’.

Sobre el gobernador, dijo que ‘Orrego está haciendo lo que San Juan necesita, está dando el ejemplo de austeridad. Cuando era diputado el ya venía trabajando en qué necesitaba San Juan para el escenario que se venía. La situación exige la situación. Cosas como la FNS y la VSJ, grandes eventos que antes el gobierno pagaba y ahora no lo puede hacer. Se han tomado muchas decisiones sobre los gastos públicos y restricciones como apagar las luces en horarios adecuados’.

Y respecto a la tolerancia de los argentinos teniendo en cuenta el escenario adverso en materia económica, dijo que ‘los argentinos y sanjuaninos tenemos claro quién es quién en la política y lo que votaron. En la medida que la gente vea que el gobierno está haciendo el esfuerzo y está dando ejemplo, la gente le va a ir dando tiempo para que la economía se reactive y pueda responder a las demandas sociales’.

Paritaria con estatales

Mientras que espera que los sindicatos docentes anuncien un paro al no estar satisfechos con el ofrecimiento que hace el gobierno respecto a la mejora salarial, Achem dijo que ‘la paritaria no se ha cerrado ni se va a cerrar. Nosotros no le exigimos a los tres gremios a firmar una paritaria porque las condiciones no están dadas. El gobernador no quiere este acuerdo salarial porque él considera que tiene que ser mayor el sueldo para el empleado estatal. Docentes, seguridad y salud son los principales, además de la administración central. La economía no está dada para dar un aumento mayor’.

Y siguiendo con el aspecto económico señaló que no saben ‘cuál va a ser el rebote de la actividad económica, cómo va a comprometer el gobernador las arcas de las finanzas provinciales a un aumento que ni siquiera pueda pagar el gobierno’ y agregó que ‘la cadena de pagos que genera el gobierno provincial hay que mantenerla, todos los sectores de la economía de San Juan son importantes. Hay empresa que tienen empleados que tiene que sostener la actividad económica. Aunque no vengan los fondos de nación la provincia los está poniendo’.

‘Hoy por desgracia estamos ante una posibilidad de paro docente. Entendemos que ese no es el camino, San Juan necesita que todos estemos unidos. Cortar la cadena de pago significa que cuando un gremio para afecta a otros que están intentando sobrevivir. Estamos preocupados por esos temas, estamos viendo que variables económicas tocar para obtener un equilibrio financiero que le permita a la provincia sortear esta situación’, aseveró.

El PJ y su posición de oposición

Orrego cuenta con dos diputados nacionales que responden al mismo sector político pero el resto pertenece al sector justicialista y un libertario, por lo que el apoyo y la conversación es un eje fundamental al momento de acordar o buscar consenso.

Acerca si contarán con apoyo de diputados justicialistas al momento de la votación en la Ley Bases dijo: ‘Consideramos que hay que construir una nueva democracia, una manera de vincularnos los políticos y poner por encima el bien común. La gente quiere que los políticos no pagamos el carro delante del caballo. Habrá que ver qué ´políticos están a la altura de la circunstancia y quién sigue mirando al pasado’.

El proyecto de cambio del sistema electoral

En el discurso anual, Orrego anunció el cambio del sistema electoral, abandonando el sistema de Lemas denominado ahora SIPAD y sobre eso, Achem sostuvo que ‘Marcelo lo está trabajando, pero es respetuoso de los tiempos, la prioridad de los argentinos y sanjuaninos no es cómo se modifica el código electoral. Él medirá los tiempos para proponerlos cuando pase un poco el clima de la crisis económica. Hoy está buscando las soluciones dentro de los pocos recursos que hay como son los de la obra pública, el gobierno está concentrado en eso’.

Estas declaraciones y más de Achem, podés verlas en el video adjunto de la entrevista.