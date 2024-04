Legislativas 2025: 'Tenemos el candidato para las próximas elecciones'

Fabián Gramajo, ex intendente de Chimbas .

Fabián Gramajo, ex intendente de Chimbas y dirigente del espacio San Juan Te Quiero, compartió su visión política y sus perspectivas para los años por venir en una entrevista exclusiva con el programa Banda Ancha.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones, Gramajo respondió con firmeza: "En San Juan Te Quiero ya tenemos al candidato para las legislativas del 2025".

Además, Gramajo destacó la amplitud y la inclusividad de su proyecto político, señalando que "es una posibilidad que hay una candidata todos todas y todes, el proyecto no termina en el partido justicialista ni se limita al obelisco. La avenida es mucho más amplia".

En cuanto a su trayectoria y su preparación para roles políticos más altos, Gramajo reflexionó sobre su experiencia como candidato y reconoció la importancia de la formación continua. Comentó: "Cada vez que llegaba a los sectores más humildes de la provincia de San Juan me daba cuenta de que no estaba preparado para ser candidato a gobernador. Necesitaba mucha más experiencia, formarme más, capacitarme, conocer más la provincia".

Agregó: "Todos los días me quiero superar. Vengo de los sectores más humildes y he comenzado una tarea de trabajo. Le doy las gracias a todos los sanjuaninos, a cada abuelo, cada mamá, cada niño que me dice 'Chimbas te quiero'. Hay que prepararse mucho y ser sincero".

GRAMAJO SOBRE ORREGO

Fabián Gramajo, destacó la importancia de la reactivación de la industria minera y la urgencia de resolver los problemas en el sector educativo.

"Ha recibido una provincia ordenada en crecimiento y desarrollo", señaló Gramajo al referirse al estado actual de San Juan. Reconoció los múltiples proyectos mineros en curso y subrayó la necesidad de liderarlos con eficiencia. "Tenemos que tener la mirada del mundo puesta en San Juan", agregó, enfatizando el papel crucial de la minería en la generación de recursos y empleo en la región.

"Hay problemas que están comenzando a surgir, y es urgente resolver el problema de los sueldos docentes", afirmó. También abordó la cuestión de la vivienda y los desafíos económicos que enfrentan muchos ciudadanos. "Los alquileres se fueron por las nubes", comentó.