Diputados no se suben el sueldo por ahora: "Es un momento difícil"

La diputada nacional por Producción y Trabajo, Nancy Picón, pasó por Banda Ancha e hizo declaraciones sobre el reciente debate en torno al aumento de las dietas en el Congreso, específicamente en el Senado, y los rumores sobre un posible aumento para los diputados. Picón fue clara al respecto, afirmando: "No hay nada al respecto, nosotros no hemos recibido nada. Entendemos que estamos todos abocados a lo que se viene, que es el proyecto de la ley base, y estamos trabajando en eso".

La legisladora señaló que el momento actual no es propicio para discutir aumentos salariales: "No ha ingresado nada, tampoco es el momento para que ingrese nada. Tenemos que avanzar con cuestiones que son necesarias para los argentinos. Es un momento difícil para la Argentina, para todos los argentinos".

En cuanto a la situación de los diputados y senadores, Picón destacó la importancia de evaluar sus condiciones laborales: "Tenemos que poner todos el hombro, porque sin duda hay que evaluar la situación de los diputados y los senadores. He escuchado a un colega que no había visto a su familia, hay que mantener a dos familias o dos lugares. En nuestro caso, si es el momento, no es el momento". Además sumó "Es una cuestión a discutir. Tenemos que hacer un esfuerzo, seguramente va a llegar el momento de poner este tema en discusión, pero creo que será más adelante y seguramente con otro procedimiento, no el procedimiento que se manejó en la actualidad".

La diputada expresó su comprensión hacia el malestar generado por el debate sobre las dietas: "Más allá de que se votó, la gente terminó molesta por la manera en que se llevó a cabo. Es totalmente entendible, porque el jubilado no llega a fin de mes, ni un docente, ni cualquier empleado de comercio". Tras ello dijo: "Que pasen estas cosas hace que la política y los políticos nos vean de una manera fea y nos metan en una bolsa que no corresponde".

Picón abordó la agenda legislativa y en particular la Ley de Base, destacando la importancia del diálogo y el consenso: "La idea era tratarlo antes de que terminara abril, pero no se llega. Hoy han ingresado nuevas modificaciones, y esto tiene que ver con el diálogo y el consenso que se viene teniendo con los distintos espacios. Seguramente comenzaremos a analizar todo esto y quizás la semana que viene o la otra sea el momento de sesionar, es decir, en mayo".

En relación con la ley de bases, la diputada señaló que están evaluando las nuevas modificaciones y subrayó la importancia del diálogo y el consenso en el proceso legislativo. "Una vez más habla de consenso y diálogo, que es lo que hemos estado pidiendo, que nos escuche porque estamos para acompañarlo, que no somos sus enemigos", enfatizó.

Respecto al regreso del impuesto a las ganancias, Picón comentó que se están analizando las modificaciones propuestas, particularmente en lo que respecta a los sueldos para personas casadas y con hijos mayores. "No creo que haya muchas personas en la provincia que cobran más de eso. Igual vamos a trabajar en ver cómo acompañamos a las personas que se verían afectadas con este descuento, entendiendo que este impuesto va a volver a las provincias y va a beneficiar a todos", concluyó.

Otro de los puntos que comentó fue: "Ojalá podamos todos como sociedad acompañar y esto comience a crecer porque la macroeconomía encuentre eso que estaban buscando y se pueda empezar a trabajar y sentir en la microeconomía, en cada hogar, para que puedan haber más puestos de trabajo". Subrayó la importancia de que las medidas gubernamentales se traduzcan en mejoras tangibles en la vida cotidiana de las personas.

Sobre el reciente encuentro del presidente con empresarios y la situación económica del país, Picón reflexionó: "No creo que sean héroes quienes fugan divisas, pero está intentando hacer que vuelvan esas divisas y ha encontrado maneras de decirlo, aunque es un mensaje complicado".