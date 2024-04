Un consejero superior de la UNSJ llamó a no asistir a la marcha de las universidades contra Milei

Este martes 23 de abril el país pondrá los ojos en lo que se espera sea una multitudinaria marcha de las universidades nacionales y publicas contra las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei a estos lugares educativos. Con casi todo un arco universitario que apoya la marcha, en la otra vereda se sintió la voz de Jorge Cocinero, uno de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, quien dijo que ‘esto tiene un sentido político’ y desalentó la marcha, expresando que la lucha ‘se da en las aulas’.

Cocinero es un ferviente opositor a la gestión del rector Tadeo Berenguer y desde el Consejo Superior, marcó su posición respecto a lo que se espera sea una multitudinaria marcha de las universidades en el país, contra el recorte y desfinanciamiento.

‘Estoy dando la posibilidad a que cada persona actúe con la libertad y responsabilidad que tenemos dentro de una universidad. Creo que están dadas otras condiciones que dejan prevalecer que esto ya no es una defensa del punto de vista económico, sino que están más en lo político’, expresó Cocinero.

El consejero añadió que ‘consideramos desde nuestra óptica que esto tiene un sentido nada más que defender otros estamentos políticos partidarios que no dejan visualizar una universidad donde todos los tipos de pensamientos son válidos. Por eso nosotros hemos hecho este comunicado, dando la posibilidad que todos defendamos la universidad pública, pero de manera distinta, donde podamos actuar de una forma directa con nuestros alumnos, demostrando empatía y que nos importa la universidad, dando clases y estando en contacto con ellos nos sentimos mucho mejor que estando en una marcha’.

‘Defendemos la universidad pública, gratuita, pero la vamos a defender en el aula porque los recursos han llegado, entonces si han llegado los recursos, esta marcha ya tiene otro tipo de sentido y que es nada más que ponerse en contra de un gobierno. Y más allá del color político que sea, acá nosotros vamos a estar defendiendo el pensamiento pluralista que debe tener una universidad’, aseveró quien supo ser candidato a rector de la UNSJ.

Recursos y dirigentes kirchneristas

Acerca de la llegada de recursos a la universidad, Cocinero sostuvo que ‘lo que tiene que hacer el rector es ponerse a trabajar por nuestra universidad y ver donde tiene que achicar los gastos desmesurados que hay’ y añadió: ‘si los recursos han llegado y van a llegar nuevos recursos, quiere decir que ya tiene para funcionar. Me parece que es contradictoriamente a lo que la razón dicta, si me llegó el dinero, lo tengo, distribuyó y desde el Consejo Superior le dieron la libertad para que pueda manejar las partidas presupuestarias y tampoco nos dedicamos a eso, entonces algo mal está funcionando o es todo un sentido político, partidario, direccionista de un gobierno que está identificado con la línea kirchnerista y graboista. Entonces, indudablemente en ese camino no va a funcionar’.

El consejero superior reafirmó que tanto el rector como la vicerrectora están identificados con las líneas del kirchnerismo y del dirigente del frente Patria Grande, Juan Grabois. ‘Están totalmente identificados con estas dos corrientes y la universidad necesita de un pensamiento mucho más abierto porque para eso es universidad, donde podamos discutir los distintos aspectos’.