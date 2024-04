César Gioja sobre la interna del PJ: José Luis y Uñac deben dar un paso al costado y a Baistrocchi le queda grande el saco

La interna del Partido Justicialista en San Juan sigue ocasionando cruces, chicanas y declaraciones picantes que marcan el tono de lo que se dirime. En Banda Ancha, el ex senador nacional y dirigente justicialista, César Gioja, habló de la situación, responsabilizó a Uñac de la derrota, dijo que su hermano fue el mejor gobernador y que ambos deben dar un paso al costado. También disparó contra Baistrocchi, diciéndole que le queda grande la conducción del partido.

Sobre el proceso del peronismo sanjuanino en el que busca la renovación de autoridades, César explicó según su visión que ‘a nivel nacional la política ha generado descréditos, a veces justo y otras de forma injusta y eso genera ciertas reacciones en el común de la gente, fundamentalmente en los dirigentes de media línea. Eso hace que la renovación del justicialismo sea bastante complicada también. A nivel nacional, a veces caminar despacio conduce a lugares más ciertos y mejores. Y en San Juan hay dos cabezones que manejan sectores, están enfrentados y de alguna manera manejan la situación de la provincia’.

El ex senador fue más profundo en su análisis y sostuvo: ‘Creo en una renovación total de la dirigencia, hay que dar pasos al costado. Creo que muchos deben entender que no es su hora y corresponde que otra persona con vocación y conocimiento político pueden hacerse cargo de un justicialismo triunfador en la provincia’.

‘Hay dos sectores cuyas cabezas están desgastadas. José Luis (Gioja) creo que ha hecho el mejor gobierno de los últimos tiempos, lo he enfrentado y lo digo con todas las letras. Y Sergio es el responsable de la última derrota. Tienen que dar un paso al costado y dejar que haya una renovación en serio y podamos dar una respuesta cierta a miles de simpatizantes que tiene el peronismo en San Juan’.

Sobre quiénes pueden conducir

César Gioja habló sobre quién puede ser el conductor y apuntó a su hijo, quien fuera diputado provincial y candidato a intendente en las últimas elecciones.

‘Leonardo creo que es un cuadro valioso. Tiene conocimiento y experiencia, como la tienen otros más, que obviamente tendrán que ponerse de acuerdo, armar un esquema, hacer un plan que en el largo plazo permita conseguir los objetivos que políticamente queremos’.

Dardos a Baistrocchi pero ‘con cariño’

El dirigente justicialista también hizo referencia a los nombres que aparecen en la interna y entre ellos se encuentra el ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. Sobre él dijo que ‘Baistrocchi no tiene historia dentro del peronismo, con todo cariño y todo respeto, entonces eso le genera deméritos que no se si son posibles de cubrir. Sí debe participar y tenerlo en cuenta, pero leí que está aspirando a ser presidente, pero le queda grande el saco, con todo cariño y todo respeto’.