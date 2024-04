Diputados sanjuaninos se reunirán con el secretario de Minería de Nación para hablar sobre Barrick

El diputado nacional Walberto Allende brindó declaraciones sobre los avances legislativos y la situación con la empresa minera Barrick. En relación a la nueva ley de bases, específicamente el capítulo fiscal, Allende informó: "He recibido el borrador y correcciones de la nueva ley de bases, concretamente del capítulo fiscal. Preguntaron si cómo vamos a votar desde el peronismo y, por el momento, no ha habido acuerdo. El proyecto fiscal todavía no se termina de definir".

Destacó la importancia de una reunión programada para esa tarde, en la cual, en calidad de presidente de la comisión de minería, asistirá con la mesa directiva, junto a la diputada Picón y el diputado Peluc, para tratar el tema de Barrick, quien dejó de pagar las retenciones, un tema que saltó en el día de ayer.

Sobre Barrick, Allende señaló: "Dejó de pagar a partir de enero el 3% de las retenciones de las exportaciones. Haciendo consultas porque según tengo entendido estos fondos pueden ser coparticipables. En el caso de que sea coparticipable, estas retenciones estarían afectando directamente a la provincia". Explicó que si es una decisión del gobierno nacional no cobrar las regalías, habrá que darlo a conocer, y si es un error, habrá que corregirlo.

Además, mencionó que tienen programada una reunión de bloque, ya que se ha convocado para el día siguiente una sesión especial donde se tratarán temas relacionados con las universidades y la previsión social. Afirmó que todavía no tienen precisiones sobre el tema, aunque para esta semana habría una convocatoria o plenario de comisiones. Es por ello, que han consultado con las autoridades económicas de la provincia sobre el tema fiscal.