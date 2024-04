Cristina, la impensada garante de la interna sanjuanina

Si alguien hubiera dicho que Cristina Fernández de Kirchner iba a opinar sobre la interna peronista de San Juan, nadie le hubiese creído. Pero sucedió. En la víspera de su reaparición en Quilmes prevista para este sábado, la ex presidenta mandó un mensaje directo hacia Sergio Uñac y José Luis Gioja, los dos mandamases enfrentados.

De la cantidad de visitas que ella recibe en el Instituto Patria, elige cuidadosamente aquellas que quiere difundir en sus redes sociales. Lo viene haciendo hace algunas semanas. Por ejemplo, compartió su encuentro con la actriz Rita Cortese. En esa conversación coloquial aprovechó para cuestionar el rumbo económico de Javier Milei.

Luego hizo algo parecido con la senadora camporista Celeste Giménez Navarro. El video se viralizó especialmente por la interacción de Cristina con el bebé de la legisladora sanjuanina.

El capítulo de este jueves tuvo otro tenor. La ex presidenta abrió las puertas a un rawsino y a una rawsina: el intendente Carlos Munisaga y la concejala Romina Ríos. Le llevaron una serie de obsequios, elaborados por productores y artesanos del departamento. Pero fue mucho más que una visita de cortesía.

'Rawson es lo más popular de San Juan', dijo Cristina mirando a cámara. '¡Es como nuestra Matanza!', acotó. La comparación fue una definición política. En escala, el calibre del municipio sanjuanino es comparable con aquel gigantesco distrito del conurbano bonaerense. Ambos, bastiones del peronismo aún cuando soplan vientos en contra.

La concejala Ríos le explicó a la anfitriona que recientemente renovó su banca y que integró la lista de Juan Carlos Gioja, no la de Munisaga. Cristina inmediatamente se dirigió al intendente y acotó: 'Vos eras candidato de Uñac'. Quedó en evidencia su grado de conocimiento de la interna feroz que devoró al justicialismo en esta provincia.

'Pero hemos logrado generar la unidad', dijo inmediatamente la concejala Ríos. Entonces Cristina contestó: 'Me parece la mejor noticia que me pueden haber dado. Es lo que hay que hacer'. No habló específicamente de Rawson, sino del momento que transita el peronismo en San Juan y en el país. A nivel nacional, el principal partido de oposición sufre una división en partes cada vez más pequeñas. Por momentos, irreconciliables.

'Con los problemas que tiene la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista... ¡Por Dios!', exclamó Cristina. 'Así que los felicito, a los giojistas y a los uñaquistas. A todos', cerró la ex presidenta. Fue notable su manejo de los 'ismos' sanjuaninos.

El vínculo de Sergio Uñac con Cristina quedó plasmado el día que el senador eligió a Celeste Giménez como compañera de lista para la Cámara Alta. Fue una opción por La Cámpora. Luego de ganar ambas bancas, liberó a la legisladora para que se integre al bloque camporista. Fue un gesto que el Instituto Patria valoró.

El lazo de José Luis Gioja con Cristina no necesita explicación. Tuvieron momentos mejores y peores, pero aquí en San Juan el líder de Lealtad Justicialista siempre mantuvo su alineamiento con el kirchnerismo. Lo hizo cuando fue gobernador y mucho más desde que asumió Mauricio Macri el diciembre de 2015.

Cuando el peronismo adolece de liderazgos, Cristina conserva su cuota de poder interno. Tiene un núcleo duro de seguidores. También un techo impenetrable, con una alta imagen negativa. Ella misma entendió su imposibilidad electoral en 2019 y eligió a Alberto Fernández para que encabece. El éxito en las urnas no tuvo correlato en la gestión. Las diferencias se hicieron notar al poco andar. La caída en noviembre de 2023 frente a Javier Milei hizo eclosionar las acusaciones internas.

Ese pase de facturas está en proceso. Cristina ya no está exenta de críticas. Incluso por parte de algunos dirigentes de peso que supieron defenderla. Hoy nadie se salva de poner la cara por los errores cometidos.

Entonces, ¿por qué motivo sigue el desfile de dirigentes al Instituto Patria? Porque Cristina sigue siendo Cristina y ningún otro dirigente de la oposición logra desplazarla de la centralidad. Lo dejará en evidencia este sábado cuando vuelva a hablar en un acto político. Será en Quilmes, con motivo de la inauguración de un microestadio que llevará el nombre de Néstor. Nadie podría permanecer indiferente a su discurso. Luego vendrán las repercusiones.

Cuesta imaginarlo a Munisaga posando junto a Cristina en campaña el año pasado. La mano venía complicada para el peronismo.

¿Por qué ahora viajó hasta el Instituto Patria, de la mano de una concejala giojista, para pintarse con una K enorme? Hay, al menos, un motivo nítido.

Munisaga está recién afiliado al PJ y tiene intenciones de consagrarse presidente de la junta departamental de su municipio. Pero los históricos le echan en cara su estigma de recién llegado. En la liturgia partidaria, la foto con Cristina debería funcionar como una bendición papal. Sobre todo cuando ella lo felicitó por haber dejado atrás la disputa uñaquista-giojista.

Pero aunque Cristina haya comparado a Rawson con La Matanza y parezca que está hilando muy finito, en realidad empezó a tejer a otro nivel. De abajo hacia arriba. Con mensaje elíptico y no tanto hacia Uñac y Gioja. ¿Seguirá la peregrinación hacia el Instituto Patria? Con seguridad habrá muchos otros sacando número. Que ella después elija mostrarlo, eso es otra cosa.



