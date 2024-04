Exclusivo: así fue el encuentro con Cristina en el Instituto Patria

El pasado martes, un evento sin precedentes tuvo lugar en el Instituto Patria, donde la expresidenta Cristina Kirchner recibió al intendente de Rawson Carlos Munisga. La visita, que inicialmente buscaba entregarle regalos a la líder política, se convirtió en un encuentro que generó gran repercusión a nivel nacional.

Munisga, al respecto, compartió su experiencia: "Esto fue el día martes. Habían viajado los chicos de Rawson con la concejal Romina Ríos a llevarle unos regalos a la expresidenta al Instituto Patria, como parte de una producción que estamos llevando adelante en el departamento."

El intendente destacó la importancia del encuentro, resaltando el trabajo que se está realizando en Rawson: "Estamos capacitando en oficios y dando la posibilidad de iniciar los primeros pasos en el emprendedurismo. Hemos tenido más de mil inscriptos y 300 han terminado el proceso. Llevamos estos productos a Cristina como un regalo."

La presencia de Munisga en Buenos Aires, según relató, fue una oportunidad que surgió gracias a la gestión de la concejal Ríos: "Me llamó la concejal Romina Ríos diciendo que había hablado con Cristina sobre que yo estaba en Buenos Aires y preguntó si ella podría recibirme. Yo fui encantado." El significado político del encuentro no pasó desapercibido para Munisga: "Con la procedencia peronista, la trascendencia de Cristina es innegable. Nos recibieron en el Instituto Patria, y con la habilidad política que tiene Cristina, aprovechó la ocasión para bajar un mensaje al todo el peronismo del país."

Cuando se le preguntó sobre el papel de Cristina en el contexto político actual, Munisga afirmó: "El peso de Cristina en la realidad del peronismo es trascendente. Su liderazgo disruptivo ha sido parte de la historia de este siglo. Siempre genera su contradicción, su visión crítica, pero su juicio crítico es innegable."

Noticias Relacionadas Munisaga tramitará con Enohsa para que termine obras de cloacas en Rawson

En cuanto al mensaje que transmitió Cristina en este encuentro, Munisga enfatizó: "Ella valoró que la mejor noticia que le podían dar era este encuentro del uñaquismo y del giojismo." Además, destacó la necesidad de superar las divisiones políticas y encontrar un rumbo común: "Hay que romper con esas mezquindades políticas y encontrar cuál es el desafío que tenemos como espacio político y como sociedad en el siglo XXI."

En el marco de la búsqueda de unidad y transformación en el ámbito provincial, intendente Munisga reflexionó "Coincido en que todos los sectores deben estar unidos. Encontrar un rumbo implica tener una visión clara de qué y cómo hacerlo, y a partir de allí discutir el liderazgo que oxigene y renueve, siempre teniendo en vista el interés general."

Munisga dijo que "José Luis Gioja, representó un papel fundamental del modelo a seguir". Sobre Uñac aludió: "Él tiene esa visión generosa de saber cuál es el tiempo que se viene. Por eso, se pone a un margen, diciendo que su tiempo de conducción del partido ha terminado, y su rol es otro ahora".

Para el mandatario de Rawson, la meta es clara: presentar un proyecto transformador que recupere la confianza de la comunidad y permita al peronismo gobernar con eficacia.

Munisga señaló a líderes como Carlos Quiroga Moyano, como ejemplos de esta nueva forma de liderazgo: "Carlos Quiroga Moyano tiene una trayectoria enorme en gestión y generación de confianza. Su vocación de poder aportar al peronismo unificado es evidente. Ponerlo a disposición del partido provincial es un paso importante en este proceso de construcción colectiva."

Al ser consultado sobre su propio rol, Munisga enfatiza su compromiso con su municipio: "Mi primer lugar es Rawson. Gobernar Rawson bien, desde un modelo unificado, es mi prioridad. Estoy enfocado en responder a los intereses de la comunidad y resolver problemas sociales."

El enfoque en la gestión efectiva y en el servicio a la comunidad es un principio fundamental en este proceso de renovación del peronismo. Munisga resalta la importancia de trabajar de manera unificada y enfocada en el bienestar de la comunidad, como un camino hacia la confianza y el éxito del partido a nivel provincial.