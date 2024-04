Chocolate, el PRO entró en terpia intensiva

El PRO entró en terpia intensiva. Halcones y palomas levantaron vuelo en direcciones opuestas definitivamente. El nido ya no es el mismo. La fractura interna es irreconciliable. El 2025 los encontrará a algunos al lado de Javier Milei. Al resto, en la vereda opuesta. ¿Con el peronismo? Posiblemente. El quiebre pondrá bajo tensión al partido amarillo en San Juan e, indirectamente, a Marcelo Orrego también.

La bullrichista Eugenia Raverta blanqueó la crisis interna este lunes en Banda Ancha. Lo hizo frontalmente, sin medias tintas. Con la misma severidad de Patricia, la dirigente sanjuanina hundió el cuchillo hasta el hueso. Ya lo dijo la actual ministra de Seguridad durante su campaña presidencial: 'si no es todo, es nada'. Esa es la síntesis del momento.

La foto de Horacio Rodríguez Larreta en la marcha universitaria del 23 de abril terminó de decantar las diferencias insalvables. Junto con el ex jefe de gobierno porteño y padre fundador de las palomas, quedaron pintados todos los referentes suyos en esta remota provincia cordillerana. Si alguno se quiso hacer el distraído, Raverta se encargó de recordarles la historia reciente.

Para el bullrichismo está fresco el antecedente de quienes optaron por Larreta en la primaria de agosto de 2023. También está vívida la neutralidad que mantuvieron en el ballotage, mientras Pato pedía acompañar a Javier sin reservas. 'Si no es todo, es nada', retumbó el reproche en la extinta 'avenida del medio'.

Más grave aún sonó otro de los principios halcones: 'el que las hace, las paga'. ¿Aplica solamente a los delincuentes? ¿O también tiene un sentido político?

El presidente del PRO en San Juan es el diputado Enzo Cornejo. Desde esa posición, apoyó a Horacio. Se cuidó en todo momento de criticar a Patricia. Su estrategia de moderación debía funcionar como blindaje contra la sangría nacional que bajaba desde Buenos Aires. El resultado fue pésimo.

Larreta cayó estrepitosamente en la primaria frente a Bullrich. Y dos meses después, la halcona quedó relegada en la general, tercera cómoda. O incómoda, según como quiera interpretarse. Rápidamente selló un pacto electoral con Milei y de la alianza surgió la victoria libertaria con el 56 por ciento.

Cornejo dijo en todo momento que la decisión de Patricia fue suya solamente. Adhirió así al planteo de Orrego. El gobernador alineado con Juntos por el Cambio entendió que le tocaba el sitio de tercera posición. Ni con Massa ni con Milei. Para los halcones, llegó la hora de calentar los vínculos. Con la tibieza no alcanza.

Así lo manifestó Raverta este lunes. Su contacto con Bullrich es frecuente. Es su referente más cercana en San Juan y es reconocida como tal en todo el arco político. Por lo tanto, todo aquello que dijo en vivo en Canal 13, debió entenderse como la postura de Patricia sin intermediarios.

La cercanía de Raverta y Bullrich no necesita más explicación. Pero, si fuera necesario, cabe mencionar que la sanjuanina es la candidata para la ex Gerencia de Empleo, uno de los cargos vacantes en el organigrama nacional con asiento en esta provincia.

'Lo que viene es una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza', dijo con certeza Raverta. No lo planteó como una posibilidad sino como cosa juzgada. En este esquema, Larreta no entra. No tiene lugar. Pero no es una cuestión de índole personal. La repelencia con Horacio se refiere en realidad a todo el grupo que él representa. Y ahí empiezan los ruidos con San Juan.

'O estamos a favor del presidente o estamos en contra', advirtió Raverta. Eso fue, una advertencia. Con el léxico y los modos de Bullrich. Según ella, 'el fuerte del PRO está yendo a una alianza con La Libertad Avanza'. ¿Qué significa esto? Que las voces disidentes se irán apagando. O se irán, simplemente.

El trabajo político coordinado entre el bullrichismo y los libertarios ya empezó en San Juan. Están recorriendo la provincia de manera muy anticipada, testeando el clima social, preparándose para el 2025. Es evidente que el oficialismo nacional está apuntando hacia aquella renovación de bancas que tanto necesita en el Congreso.

Raverta reveló que son muchos los jóvenes militantes del PRO que están cambiando su afiliación por La Libertad Avanza. También le reprochó a Cornejo que no la convocó nunca más. Que el diálogo partidario es nulo, a pesar de que siguen compartiendo espacio. ¿Hasta cuándo seguirán coexistiendo sin que se replique en San Juan el cisma que sucedió en Buenos Aires?

Bajo la óptica de Raverta -que es la de Bullrich- el 2025 encontrará a Milei por un lado y al kirchnerismo por el otro. Según ella, los que queden 'tibios y en el medio' terminarán arrimados a Cristina. Para un amarillo, habrá sonado como un agravio.

Cornejo, como presidente del partido en San Juan, está alineado con Mauricio Macri. Quedará atado a la negociación pendiente entre el ex presidente y Milei. Pero también estará condicionado por su acuerdo local con Orrego.

El gobernador encontró su propio punto de flotación y equilibrio, no tan cerca de la Casa Rosada pero no tan lejos tampoco. A Raverta -que es Bullrich- ya le gustaría verlo más comprometido con el modelo libertario.

Marcelo no tiene apuro. El 2025 llegará y entonces habrá elementos para valorar el escenario. Mientras tanto, toda proyección puede sonar como ciencia ficción. Mucho antes, el PRO ya entró en terapia intensiva y con pronóstico reservado. ¡Chocolate por la noticia!



JAQUE MATE