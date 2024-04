La ex ministra López aseguró que la Provincia cerró enero con 30 puntos de resultado financiero positivo

La ex ministra de Hacienda y actual diputada provincial, Marisa López, visitó Canal 13 y aseguró que la gestión de Roberto Gutiérrez al frente del ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas cerró el mes de enero con 34 puntos positivos como resultado financiero. También se expresó sobre la cantidad de empleados que tuvo como crecimiento en gobierno de Sergio Uñac en el último periodo, aseveró que ascendió un 36%.

López concretó un análisis de lo ejecutado y los últimos meses de su gestión en Hacienda y dijo que si se ‘miran los números con los que cerró la provincia en diciembre de 2023, el resultado financiero, económico y primario es positivo, es decir que la premisa se cumplió. Se lograron un sinnúmeros de objetivos, lógicamente la nueva gestión redefine objetivos por sus políticas públicas.

‘Entendemos que Orrego se enfrenta a una situación macroeconómica adversa a nivel nacional por el país, donde sí hay una reducción en la recaudación fundamentalmente por recursos federales. Allí es dónde ellos articulan un sinnúmero de políticas públicas. Si hacemos una lectura de lo definido en el discurso de ayer (Apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados), quiere sostener el equilibrio fiscal que viene consiguiéndose desde hace 21 años’, aseveró.

La ministra fue más allá y sostuvo: ‘Entiendo que están tomando decisiones en función a la recaudación, por lo que manifiesta a diario el ministro. Si analizamos lo números de enero advertimos un resultado financiero positivo muy elevado. Nosotros tenía un resultado que oscilaba entre el 1 y 3% del total de ingresos y ahora hay un resultado financiero del 34% en enero. Esto muchas veces sucede en el inicio de gestión hasta tanto se define el destino y lograr esos finos equilibrios en las distintas finalidades que se buscan en la política pública’.

La ministra explicó que esto también se debe por ejemplo a no haber afrontado algunos pagos de certificados que fueron quedando de la gestión anterior de los últimos meses, algo que se aplica hasta que se acomoda y se definen los destinos de las políticas públicas.

El crecimiento de la planta política

‘La planta de personal creció el 36% en el periodo de diciembre de 2015 a diciembre de 2023. Tenemos los datos estadísticos y tiene que ver con un crecimiento importante en Salud, Seguridad y Educación’, explicó López.

La ex titular de Hacienda fue más minuciosa y explicó: ‘Hablamos de 12 mil puestos de trabajo, casi 4 mil a Salud, 4 mil al Servicio Penitenciario y Policía y 6.500 en Educación. Todo tiene que ver con la infraestructura hospitalaria sanitaria, en seguridad y educativa, por un lado. Y por otro lado la mejora en los servicios. Por ejemplo, en Salud tuvo un importante impacto durante la pandemia’.

Sobre Milei y la provincia

La ex funcionaria uñaquista no pasó por alto la situación económica que atraviesa el país y cómo impacta en la provincia al mencionar que 'no comparte que la provincia depende de Nación' y que 'el impacto de todas las medidas de Milei lo está pagando la gente'. Estas definiciones las podés ampliar en la nota completa del video de la entrevista.