Sergio Guzmán: lo que Ecuador hizo en la Embajada de México ‘es causa de guerra’

El asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito durante el fin de semana, hecho por el que se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glas, quien tenía asilo político, fue el punto que elevó el conflicto y terminó de tensar las relaciones diplomáticas entre los dos países, algo que el politólogo y columnista de Banda Ancha, Sergio Guzmán, explicó y analizó en Canal 13.

La tensión entre México y Ecuador venía en alza en los últimos días, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitiera unas declaraciones en las que ponía en duda el resultado de las elecciones que dieron por ganador a Daniel Noboa, tras el asesinato de Fernando Villavicencio, en Ecuador.

Pero en las últimas horas se sumó un pico de tensión por algo que inició el pasado diciembre, cuando la Embajada de México recibió y concedió asilo político a Glas, condenado por la Justicia local en casos de corrupción.

Todo se precipitó el viernes cuando la Policía, bajo órdenes del presidente Noboa, irrumpió en la sede diplomática y detuvo a Glas por considerar que ‘contravenía claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados’ y al asegurar que existía riesgo de fuga del condenado.

‘Esto es causa de guerra. En derecho internacional, es como que yo entre a tu casa a las fuerzas, a las patadas, sin orden o procedimiento institucional, jurídico o normado establecido. Es inconcebible lo que pasó’, comenzó explicando Guzmán.

El politólogo agregó que ‘las embajadas son territorios de un país, en otro, en el país receptor. Son varias convenciones de Viena las que se celebran sobre estas cuestiones. El 18 de abril de 1961 establece que las embajadas son territorios de un país, en un país receptor, inviolables’.

‘AMLO hizo declaraciones que acerca de las recientes elecciones en Ecuador. Eso no cayó muy buen y la embajadora mexicana fue declarada persona no grata en Ecuador, en modo de protesta pero hasta acá no era ruptura de relaciones. Pero lo que sucedió aquí, que la policía agarró y tiró al piso al representante de la embajada, rompieron los portones y treparon las rejas, es una invasión, literalmente’, dijo Guzmán y añadió que ‘el motivo es porque Glas fue vicepresidente de Correa y fue condenado por corrupción. Había quedado libre por un recurso y había pedido asilo en la embajada. Esto comienza a subir de todo y un grupo de asalto con fuerzas de seguridad entran a la Embajada y se lo llevan a Glas en una camioneta blindada’.

La situación de Ecuador es compleja en lo político y Guzmán lo explicó a la perfección, algo que podés observar de manera completa la columna en el video adjunto.