El peronismo arde en la hoguera de las vanidades. No le queda un solo frente a salvo del conflicto. La interna siguió escalando en esta semana que termina, con una combinación letal: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (o RIGI) y el aniversario del natalicio de Evita.

Algunos compañeros de base elevaron la voz en el Congreso del PJ celebrado el sábado. Hubo pase de factura para los dos diputados y la diputada justicialistas que acompañaron ese capítulo crítico dentro de la Ley Bases. El tono del reproche se agravó el martes posterior, en el acto en memoria de Eva.

La concejala Alejandra Gonzales, que entró en la lista de Leonardo Gioja, habló en la ceremonia en la plaza de Villa América. Prácticamente acusó de traidores a los legisladores que votaron el RIGI, mientras la escuchaban en primera fila la diputada Fabiola Aubone y la concejala Betty Muñoz, mamá del diputado Jorge 'Koki' Chica. Las dos se terminaron yendo. Muy incómodas.

El episodio tuvo pocos testigos porque el acto fue pequeño. Pero la magnitud del estallido se viralizó rápidamente. Fue una demostración concentrada del momento incandescente que transita el partido, en plena cuenta regresiva para la interna del 11 de agosto. ¿Quién dijo unidad?

El uñaquismo acusó a José Luis Gioja de haber sido el instigador del ataque ejecutado por la concejala Gonzales. 'Es muy vivo el Flaco', reflexionó en privado un operador cercano a Segio Uñac. Que Fabiola y Betty tuvieran que retirarse fue una micro-victoria en medio de las tensiones.

Mientras tanto Uñac ganó algo de tiempo para pronunciarse sobre el RIGI que ya se convirtió en una encerrona tanto para él como para la senadora Celeste Giménez. Como se analizó en esta misma columna el pasado miércoles, acompañar ese paquete de beneficios impositivos a largo plazo hoy es mala palabra. Fundamentalmente, porque sería darle una mano política a Javier Milei y sus aliados.

No hubo dictamen todavía en el Senado y la sesión se aplazará. No será la semana que viene. La postergación fue un alivio para Uñac. El ex gobernador podría dejar pedaleando en el aire a los diputados de su espacio que votaron a favor de ese capítulo.

Si Uñac se echa para atrás y se opone al RIGI, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Koki Chica quedarán aislados y forzados a desdecirse cuando el proyecto vuelva a la Cámara Baja. Todo indica que esto podría suceder.

En paralelo, algunos intendentes dejaron trascender su malestar por el modo con que se manejó todo. Nadie los consultó. Los diputados uñaquistas votaron el RIGI y al mismo tiempo le hicieron un gran favor a Marcelo Orrego. El gobernador pudo exhibir en Buenos Aires que los tres peronistas, en definitiva, lo acompañaron.

¿Por qué se enojaron los jefes comunales del uñaquismo? Porque los diputados nacionales de su espacio se cortaron solos. Se reunieron con las mineras, tomaron nota de la importancia del RIGI, votaron junto con el orreguismo en la sesión del 30 de abril, y los intendentes no pudieron negociar ni una placita para sus municipios. Todo fue gratis.

Esta semana también se reveló en esta columna la decisión de Fabián Gramajo de armar una lista propia para competir en la interna partidaria. El uñaquismo insiste en que el chimbero no tiene estructura y no puede pretender una cuota mayor que la que le corresponde a Carlos Munisaga o a Romina Rosas, por citar dos ejemplos. Así lo consideró un importante dirigente que hoy recorre los departamentos en busca de posicionamiento para el 2025.

Otro operador ensayó un plan hipotético. Dijo que 'el pacto del Flaco y Gramajo es jugar divididos' para quedarse con una porción mayor entre los dos. Es decir, para quitarle lugar a Sergio en el reparto de la próxima conducción partidaria. Son solo conjeturas, pero reflejan el clima conspirativo que se respira por estas horas.

El mismo menosprecio dirigido a Gramajo -o peor- le toca a Emilio Baistrocchi. Su distanciamiento de Uñac le costó la ruptura de relaciones y el aislamiento. El ex intendente de Capital está lanzando su Fundación Hacemos por San Juan, una pata local del schiarettismo que tiene representación en ambas cámaras del Congreso. Quedó bajo observación. ¿No tiene a nadie, no representa a nadie? Es pregunta.

Este jueves Baistrocchi abrió nuevas grietas en Banda Ancha. Por ejemplo, cuando le contestó 'con cariño' a César Gioja y le echó en cara que su hijo, Leonardo, sacó menos de la mitad de los votos que obtuvo él en las elecciones para intendente. Pura normalidad en el peronismo del 2024.

Uno de los justicialistas que abriga expectativas de candidatura respiró hondo y dijo con tono de lamento: 'Orrego debe estar chocho'. Cada vez que el justicialismo se fagocita, el gobernador tiene un problema menos.



JAQUE MATE