Los peronistas se ponen cariñosos para evitar el quiebre definitivo

Desde César Gioja hasta el concejal gramajista Julio Godoy usaron la misma expresión para edulcorar los puñales en la interna peronista: todo lo dijeron 'con cariño'. Apartando el sarcasmo evidente, hubo un interés político. Nadie dentro del PJ ha renunciado a la posibilidad de un acuerdo de última hora. Por lo tanto, resulta prematuro dinamitar las relaciones. Se están diciendo de todo, sí. Pero lo hicieron afectuosamente, por las dudas tengan que darse un abrazo ya nomás.

Ni siquiera está claro cuándo tendrán que ir a votar los afiliados justicialistas. El plan original era hacerlo el 11 de agosto. Pero luego el PJ nacional puso una fecha distinta, el 17 de noviembre. Y rápidamente se alzaron algunas voces en San Juan para hacer coincidir el día. Es y será un motivo de disputa. Otro más.

Sergio Uñac y José Luis Gioja siguen polarizando. Ambos se comprometieron a dar un paso al costado para permitir la renovación de la conducción. Pero eso no significa que vayan a estar ausentes. Todo lo contrario. Cada uno tiene su tropa y cualquiera de los nombres en danza lleva impresa su pertenencia en el ADN.

Los únicos que lograron apartarse lo suficiente de uno y otro extremo fueron el chimbero Fabián Gramajo y el capitalino Emilio Baistrocchi. El primero saltó ofendido tras las declaraciones del intendente de Pocito, Fabio Aballay, el jueves pasado en Banda Ancha.

El pocitano, uñaquista de cuna, dijo que la interna tiene solamente dos actores protagónicos y el resto son secundarios. Elenco de reparto. Este lunes salió a cruzarlo el chimbero Godoy, 'con cariño'. En nombre del gramajismo, el concejal le echó en cara a Fabio que seguir girando en torno a los mismos protagonistas puede salir mal. Como ya sucedió en 2023.

Dijo que Gramajo está recorriendo la provincia 'como no pueden hacerlo otros'. Y que en todos los departamentos la militancia está pidiendo caras nuevas. ¿La suya? Es precisamente lo que cuestiona el uñaquismo. Renovación no significa linealmente entregarle el partido al chimbero. No cuando todos conocen sus aspiraciones para 2027.

El uñaquismo tiene la guardia en alto no tanto por Gramajo, sino por la presunción de que Gioja lo está alentando políticamente. En la división pierde Sergio, de acuerdo a estos cálculos.

César se expresó con respeto hacia Gramajo tiempo atrás, cuando fue consultado en Banda Ancha. No fue así cuando tuvo que referirse a Baistrocchi. El ex intendente capitalino inauguró la Fundación Hacemos por San Juan, un espacio justicialista que tiene línea directa con el shciarettismo cordobés y el entramado federal no kirchnerista.

'Con cariño', César dijo que a Baistrocchi le queda grande el saco. El ex intendente no se quedó callado. Le echó en cara al ex senador que ese peronómetro está pasado de moda. Mucho más cuando la alternativa que promueve es Leonardo Gioja. Emilio recordó que sacó más del doble de votos que Leo en 2023. Fin.

El descargo de Baistrocchi retumbó en la caldera peronista, aunque nadie pidió derecho a réplica. Haberlo hecho lo hubiera elevado. Es una de las grandes apuestas por estos días: estar en la conversación, no perderse en el elenco de actores secundarios, como dijo Aballay.

Por eso Gramajo inmediatamente salió a marcar su lugar, a través del concejal Godoy. En esta cocina, mejor pasarse con la pimienta antes que pecar de desabrido.

En el entorno de Uñac consideran que Gramajo tiene derecho a reclamar el liderazgo de su departamento, pero nada más. El chimbero está resuelto a demostrar que puede armar lista en el resto de la provincia también. Solo cuando pueda exhibir su propia estructura -si lo logra- tendrán que escucharlo.

Hasta entonces, el poder reposa fundamentalmente en los intendentes. Con Uñac y con Gioja fuera del poder, los municipios son los únicos que tienen estructura para movilizar y atraer militancia en contexto de internas. ¿Con quién van a jugar?

La mayoría de ellos sigue teniendo contacto con Uñac en su oficina de avenida España. Cabe recordar que compartieron boleta el año pasado. Fueron candidatos dentro de la subagrupación Vamos San Juan. Esa pertenencia todavía cuenta. Pero están en busca de una nueva configuración.

Generacionalmente están dialogando entre uñaquistas y giojistas, con la expectativa de superar la grieta interna que enfrentó a ambas facciones y los condujo a la implosión. Hoy que les toca ser oposición en la provincia y en el país, los motoriza la urgencia de organizarse para pensar en el 2025 y el 2027.

En el camino, la presión se irá acentuando. No solo la tensión clásica entre Uñac y Gioja sino también los nuevos actores. Para ellos se abrió una ventana. Entienden que es ahora o nunca.

Hubo y habrá zancadillas, codazos y algo más. Pero todo 'con cariño'.



JAQUE MATE