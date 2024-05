Juan José Orrego: "Reconozco el liderazgo en mi hermano"

En una reciente entrevista en Banda Ancha, Juan José Orrego, Intendente de Santa Lucía, compartió sus reflexiones sobre su relación con su hermano, quien hoy ocupa el cargo de gobernador de San Juan y su visión sobre el futuro político, así como el liderazgo de su hermano Marcelo.

Orrego destacó la figura de su hermano Marcelo, reconociendo su liderazgo y su compromiso con los ciudadanos. "Con mi hermano he tenido siempre una relación, reconozco en él el liderazgo, la conducción. Es una persona que siempre puso los intereses de los ciudadanos más que los intereses propios", afirmó.

Asimismo, resaltó el legado de Marcelo Orrego en Santa Lucía, mencionando que dejó un departamento ordenado y que fue un gran hacedor para la localidad. "Marcelo gobernó para todo Santa Lucía y no para unos pocos", agregó.

En cuanto a su propio futuro político,Juan José Orrego expresó que está concentrado en trabajar por el crecimiento y evolución de Santa Lucía en el día a día, sin detenerse a pensar en su próximo paso. "No me he puesto a analizar, estoy tan concentrado en tratar de evolucionar y crecer en el día a día, o hacer crecer el departamento, que no me he puesto a pensar cuánto tiempo me falta o qué quiero ser", dijo.

Orrego dijo: "Voy a estar donde me necesiten que esté".

Por último, destacó la importancia de tener un equipo de trabajo sólido y comprometido con la comunidad. "Hay un equipo de trabajo extraordinario para darle continuidad. Puedo hablar de 10 personas, inclusive, que pueden representar el departamento y que sean incluso mejor que yo", concluyó Orrego.