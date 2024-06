Interna peronista: "Vamos a ir a elecciones el 11 de agosto"

En una entrevista con Banda Ancha, el dirigente del PJ provincial Mauricio Ibarra abordó una variedad de temas, centrando la conversación en la interna del Partido Justicialista (PJ). La discusión sobre si las elecciones internas se realizarán el 11 de agosto o el 17 de noviembre ha generado debates intensos dentro del partido.

"Vamos a ir a elecciones el 11 de agosto," afirmó Ibarra. "Esto surge a partir de conversaciones serias, maduras y responsables que estamos teniendo con otros sectores del peronismo. Entendemos que el país tiene una enorme cantidad de problemas y no debemos agregar más desde la política", explicó.

Ibarra subrayó la importancia de reorganizar el Partido Peronista en San Juan con la delicadeza que merece. "Queremos poner al partido en el lugar que le corresponde, tratando esta discusión como un asunto interno," explicó. "Estamos incrementando el diálogo y las actitudes de comprensión. La política no es solo enfrentamiento y descalificaciones, sino la capacidad de aceptar diferentes puntos de vista y encontrar puntos de encuentro."

"La nueva política no se trata de redes sociales," continuó Ibarra. "Se trata de la capacidad de comprender que pensamos distinto, de aceptar miradas diferentes y buscar puntos de encuentro para confluir en un partido político con una idea colectiva aceptada por todos", mencionó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de unificar el proceso para minimizar impactos, Ibarra destacó la importancia de considerar los costos políticos, no solo monetarios. "En San Juan estamos en un 95% de acuerdo con distintos sectores que han sido antagónicos en el pasado," señaló. "Si podemos aumentar estos gestos y capacidades de entendimiento, no tiene sentido dejar que una interna en noviembre volatilice la situación del peronismo."

Noticias Relacionadas Uñac y Gioja, juntos en el Consejo Nacional del PJ que fijó la fecha de interna partidaria

Ibarra también habló sobre la estrategia a largo plazo del peronismo en la provincia. "Queremos construir un proyecto peronista con aliados, no necesariamente de nuestra orientación, para volver al poder en 2027," dijo. "Debemos enfrentar en 2025 un gobierno que encarna ideas que están devastando la economía y la industria nacional. Queremos una Argentina donde los argentinos vivan cada día mejor", apuntó. A ello sumó su opinión sobre Emilio Baistrocchi, quien fuera intendente de Capital. "Baistrocchi no está afuera ni adentro", aclaró.

El diputado aseguró que están muy avanzados en el desarrollo de la interna peronista, con un 95% de entendimiento con sectores disidentes del peronismo. "Este acuerdo incluye a todos," enfatizó. "Cuando los acuerdos tienen carácter estratégico, deben incluir a todos. Estamos generando un culto de la palabra y cumpliendo cada cosa acordada", dijo. Ibarra mencionó la importancia de los líderes dentro del peronismo. "Tenemos que construir claramente las líneas que tienen los dirigentes más importantes del peronismo, como el gobernador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja," concluyó. "Estamos teniendo muchísimo entendimiento y vamos a generar un espacio de cumplimiento y unidad."

Por otro lado, abordó la importancia de un cambio de paradigma en la política, enfatizando la necesidad de unidad y un enfoque en el bien común. "Tiene que ver con un cambio de paradigma en lo que significa la política," explicó Ibarra. "No es que yo quiero ser presidente y eso es prioritario en una discusión partidaria. Tenemos que poner el bien común por delante y construir un partido donde todos puedan juntarse en una mesa y tener posiciones distintas".

Ibarra destacó que este nuevo enfoque también implica un cambio en el lenguaje y las actitudes dentro del partido. "Los dirigentes tienen que entender que a partir de ahora, con la posible unidad, estamos aceptando un lenguaje de construcción futura. Estoy convencido de que vamos hacia una unidad para el mes de agosto, para que sean las elecciones."

Al ser consultado sobre qué significaría que Gramajo se desprenda del partido, Ibarra comentó: "Sería una lástima que Gramajo no entienda el lenguaje y el imperativo de este momento. He hablado en varias oportunidades con él y le he planteado no cometer errores ni tardíos ni apresurados. Cada uno se colocará en el lugar que quiera, pero apresurarse y mirarse a sí mismo sin considerar la coyuntura de la política puede llevar a errores."

Ibarra subrayó la importancia de cumplir con la palabra y los acuerdos, y de poder sentarse en la misma mesa aunque existan diferencias. "Estamos cambiando el lenguaje y las actitudes en la política interna. Es crucial cumplir con la palabra y los acuerdos, y entender que podemos sentarnos en la misma mesa aunque seamos diferentes."

Sobre la presidencia del PJ, Ibarra señaló: "Se le puede poner esa palabra, pero lo importante es que viene un PJ que se reunirá todas las semanas con autoridades que piensan diferente y abordarán temas distintos todos los días. Estas reuniones resultarán en disposiciones fuertes y determinadas sobre cómo serán las posiciones de nuestro bloque en la Cámara de Diputados en la provincia." Ibarra enfatizó la necesidad de unificar el bloque legislativo: "No podemos estar todos los jueves con un bloque que juega para un lado y otro para otro. Tenemos que construir algo más grande que el PJ, involucrando también a otros sectores en una construcción más colectiva."