Quiroga habló del RIGI: "Nuestros diputados nacionales se equivocaron"

El diputado provincial por el Frente Grande y miembro del arco kirchnerista, Horacio Quiroga, enfatizó, en Banda Ancha sobre la importancia del debate sobre la ley de bases, que actualmente está generando divisiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Quiroga expresó su preocupación por la posición de algunos diputados nacionales que respaldaron parcialmente el régimen de incentivos para grandes inversiones.

En relación a esto, Quiroga señaló: "Claramente yo digo que no hay que acompañar al proyecto. Lamentablemente, se confirma lo que sucedió en Diputados el otro día. Ahora, en el Senado, vamos a estar en un escenario preocupante que, a juicio del Frente Grande a nivel nacional y personalmente, creemos que es absolutamente innecesario e inconveniente que entremos en este escenario."

El diputado resaltó la importancia de mantener una política de Estado que promueva un verdadero desarrollo futuro de la provincia. "Nosotros creemos que está más que demostrado que, por supuesto, hay que avanzar en un plexo de incentivos a la inversión para traer estos grandes capitales que no están viniendo", agregó Quiroga.

El diputado Horacio Quiroga también cuestionó el proyecto en debate, destacando que "no nos conviene ese proyecto que tiene una orientación contraria a los intereses del desarrollo nacional". Enfatizó la necesidad de inversiones productivas y expresó su preocupación por las facilidades impositivas que otorga el REGI, las cuales podrían afectar a competidores de la industria nacional.

"Lo que necesitamos son inversiones de carácter productivo, pero el REGI no genera ninguna extensión en términos de lo productivo", añadió Quiroga. Además, criticó la falta de requerimientos para los inversores en cuanto a la declaración de exportaciones en Argentina, lo que podría resultar en la importación de insumos y productos en lugar de promover la producción nacional.

Noticias Relacionadas Un reconocido gerontólogo, es el elegido para dirigir PAMI

El diputado resaltó la importancia de tener un proyecto productivo y un plan de negocios sólidos, y lamentó que el régimen no exija a los inversores compromisos con la economía nacional. "Argentina y San Juan necesitan dólares, pero el no exigirles que declaren aquí el no tener esto hace que los empresarios. Esto lleva a que se abandonen la política de sustitución de importaciones", afirmó Quiroga.

Horacio Quiroga también hizo hincapié en la importancia de un proyecto nacional y una planificación estratégica de la producción argentina. "Nosotros no nos negamos a ver selectivamente qué cosas habría que facilitar y cuáles habilitar, cuáles pensar en conjunto con lo que trae la inversión", destacó el diputado. Además, señaló la necesidad de considerar modelos diversos, como la participación de empresas estatales locales en el negocio extractivista, como lo hace Chile desde hace años.

"Lo que no está definitivamente resuelto en esta discusión y por eso me parece que es muy peligroso hipotecar el futuro de San Juan en las condiciones en que nos encontramos", agregó Quiroga. Expresó su preocupación por el impacto del régimen de incentivos en la soberanía nacional y provincial, así como en la tenencia de los recursos.

El diputado cuestionó la posición de los legisladores nacionales y el reciente gobernador electo, señalando que están alentando una estrategia inconveniente e inconsistente. "Si estamos en contra de la ley base, como debemos estar, no podemos ser partícipes del pacto de 25 de mayo ni acompañar un instrumento como el RIGI, que atenta contra las posibilidades de desarrollo en la Argentina", afirmó Quiroga.

Finalmente, dijo que va a pedirle a Sergio Uñac que no acompañe la Ley base, a vez añadió que habló con la senadora Celeste Giménez para no vote a favor de la misma.