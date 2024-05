Cabello: "El RIGI me genera muchas dudas"

Eduardo Cabello, representante de la CGT, compartió en Banda Ancha sus reflexiones sobre el controvertido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destacando la importancia de analizarlo detenidamente.

"Sobre el RIGI, eso hay que verlo. Lo he planteado en la última reunión. Tenemos que abrirlo, y que lo vean las comisiones", expresó Cabello, subrayando la necesidad de un análisis exhaustivo del tema.

Cabello también abordó las preocupaciones sobre posibles influencias indebidas en el proceso legislativo: "Yo no creo que se hayan equivocado, yo no lo quiero mirar de otra manera. Yo no creo que hayan sido diputados comprados". Luego mencionó "Esto puede servir para el sistema minero y productivo, pero hay que seguir andando en lo más profundo de lo que hay".

El representante sindical resaltó la importancia de mantener un enfoque analítico y cauteloso: "Yo en esto tengo que ser analítico. Esto ha pasado toda la vida, hay que verlo".

Al abordar las posibles implicaciones del RIGI en el sector minero, Cabello señaló "Si esto influye en la minería, los primeros beneficiados son los de la UOCRA. Si despegan un solo proyectos pasamos al frente con más del 70% de la desocupación total".

Cabello concluyó destacando las dudas generadas por el RIGI y la importancia de continuar evaluando sus implicaciones: "Aún así, el RIGI genera muchas dudas".