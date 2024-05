Cómo el RIGI se convirtió en una encerrona para Uñac y Giménez

'Los y las senadores de Unión por la Patria rechazamos este proyecto que viene a someter al pueblo argentino', posteó la sanjuanina Celeste Giménez Navarro tras la primera reunión plenaria que abordó la Ley Bases. Vale hacer la pregunta: ¿el rechazo será total o incluirá el acompañamiento silencioso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)?

Ya pasó en Diputados. El proyecto libertario que obtuvo media sanción por holgado margen con el acompañamiento del PRO y amplios sectores de la UCR, también sumó algunos votos justicialistas en el capítulo del estímulo a las inversiones extranjeras. Por ejemplo, acompañaron los sanjuaninos Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, que habían rechazado la norma en general.

El voto positivo les costó a los tres legisladores de Unión por la Patria el reproche creciente de algunos compañeros de espacio. Este martes elevó la voz en Banda Ancha el diputado del Frente Grande, Horacio Quiroga, referente inequívoco del kirchnerismo en la provincia. Lo dijo sin rodeos: 'los compañeros se equivocaron'.

Allende prefirió no contestarle. Simplemente trascendió una consideración de tipo político: 'Quiroga no es compañero'. Efectivamente, en los papeles, el Frente Grande no es el PJ. Pero es parte del abanico peronista y hasta no hace mucho compartieron convicciones. Hoy no está claro hasta dónde se deterioró la relación. El RIGI desnudó los primeros roces a cielo abierto.

Nunca mejor utilizada la expresión: a cielo abierto. El RIGI es la gran apuesta de las grandes empresas mineras para finalmente desembolsar las inversiones millonarias que vienen demorando y que podrían cambiar de un día para el otro la realidad económica de San Juan.

A diferencia de la vieja Ley de Inversiones Mineras del menemismo de los '90, este régimen es de amplio espectro. Abarca a una cantidad de actividades que van desde la pampa húmeda cerealera hasta los minerales de la cordillera. Y esta vez todo viene atado a un paquete mucho más grande y polémico, llamado Ley Bases.

Rebelarse contra la famosa ley ómnibus de Javier Milei por sus incontables aspectos polémicos -desde los superpoderes hasta las privatizaciones y los despidos indiscriminados- es imperativo para el peronismo opositor. Por eso les resulta muy incómodo que el proyecto incluya al RIGI, que muchos quisieran acompañar. Viene el combo completo. No se ofrece la hamburguesa y las papas por separado.

Ahí radica la encerrona de Sergio Uñac y Celeste Giménez, los dos senadores de Unión por la Patria que tendrán que manifestarse posiblemente la semana próxima. Y deberán hacerlo con el antecedente de los diputados, que ya empezaron a recibir facturas no solo de un aliado como Horacio Quiroga, sino también de compañeros militantes de base.

Sucedió en dos escenarios peronistas con apenas 72 horas de diferencia. En el Congreso Provincial del PJ, en ausencia de Sergio Uñac, afiliados y afiliadas de distintos departamentos reclamaron a viva voz que se hagan presentes los diputados del partido, Allende, Aubone y Chica, para que expliquen por qué votaron a favor del RIGI. Hubo incluso alguna expresión subida de tono.

Y volvió a pasar este martes por la tarde, en el acto uñaquista en homenaje a Evita, con motivo de los 105 años del natalicio. Un testigo presencial relató que se repitió el mismo reproche de parte de los compañeros. El dedo acusador contra los diputados nacionales funciona al mismo tiempo como advertencia para Uñac y para Giménez.

El RIGI efectivamente ofrece un tentador esquema de exenciones impositivas a largo plazo, a 30 años, para inversiones de gran escala. Sus defensores subordinan el proyecto de gas licuado en Vaca Muerta a que este régimen sea aprobado.

Los mineros sanjuaninos también están entusiasmados con la gama de oportunidades que abriría este paquete si fuera sancionado. Lo dijo este martes en Banda Ancha una de las caras visibles de Los Azules, Mario Hernández. 'El RIGI ha generado cierta atracción de los inversores', advirtió el referente.

En la vereda de enfrente, la oposición cuestiona las condiciones generosas al extremo para con los capitales foráneos. Incluso la ley se mete con los tributos provinciales. Pone a estas grandes inversiones a salvo de pagar Ingresos Brutos, que es un impuesto local. Es cierto que San Juan tiene una ley que exime a la minería de esta carga. Pero una cosa es que sea decisión provincial y otra, muy diferente, que Nación se entrometa en una jurisdicción que no le corresponde.

Abordar los aspectos técnicos del RIGI resulta muy complejo y ese es el otro motivo de los cuestionamientos. Quiroga dijo en Banda Ancha que los diputados de Unión por la Patria que votaron a favor posiblemente desconocían lo que estaban acompañando. Que lo diga él podría ser irrelevante, si no fuese creciendo por lo bajo el mismo reclamo, desde las bases del peronismo militante.

¿Pueden los diputados y senadores del peronismo darle una mano a Milei cuando más la necesita?

Pero más allá de la cuestión impositiva y su aridez, hay un asunto de índole estrictamente política. ¿Pueden los diputados y senadores del peronismo darle una mano a Milei cuando más la necesita? ¿Que so pretexto del RIGI terminen facilitándole la victoria parlamentaria al presidente?

Son las reglas. Cada decisión tendrá una consecuencia. Posiblemente el RIGI signifique el despegue minero tantas veces prometido y tantas veces demorado. Seguramente levantar la mano a favor del proyecto libertario dejará marcas. Esa es la encerrona que ahora les toca a los senadores.



