Baistrocchi y la esperada respuesta a César Gioja y a Sergio Uñac

Hace dos semanas, César Gioja, ex senador nacional y hermano de José Luis Gioja, dijo en Banda Ancha que a Baistrocchi ‘le queda grande el saco’, cuando se le consultó acerca de la posibilidad del ex intendente capitalino de ir por la presidencia del PJ sanjuanino. Mientras que a principios de abril, Sergio Uñac se refirió a su ex integrante de gabinete y dijo que fue ‘mejor ministro que intendente’. Ante estas declaraciones, Emilio salió al cruce de ambos.

Sobre César Gioja, dijo que ‘si bien opina eso de mí y puede tener razón, cuando vos le preguntás “y quien le parece que tiene que ser”, si su respuesta es razonable quizá hable bien de su postura. Pero ahora si la persona que él considera que tiene que ser (conducir el PJ provincial), es la persona a la que le saqué el doble de voto en la Capital habiendo competido legítimamente, entonces claramente no estamos hablando de política, ni de referencia, ni del tamaño del saco, sino hablamos de intereses personales. En este caso, él habló de su hijo (Leonardo Gioja), con quien me llevo muy bien y creo que es una persona muy importante en política. No hablo de medidas del saco porque aquí todos los que participan tienen expectativas que son legítimas, eso es de aquellos que usan ese viejo peronómetro”.

El dirigente agregó que “esas son las diferencias de pensamiento, yo no creo en las cuestiones hereditarias y eso no ha funcionado en la provincia. Le digo a César con cariño, que esas cosas no suman. En el PJ se están debatiendo intereses personales’.

Acerca de las declaraciones de Uñac sobre que fue ‘mejor ministro que intendente’, dijo que lo recibió “muy bien, porque decir que fui mejor ministro que intendente, entiendo que fui bueno en las dos cosas y habré sido necesariamente mejor en una que en la otra. La verdad que no lo tomo a mal. Hemos hecho muchas cosas juntos, construido juntos, hemos pasado por buenos momentos y hoy ya no lo iremos a hacer. Hoy es otra etapa. Lo tomo simplemente como una etapa de la vida, la política. Hoy estoy encarando una nueva etapa. Dejamos de estar juntos porque dejamos de compartir visiones’.

Pero Baistrocchi fue más allá y agregó: ‘No tenía yo la visión de la ley de lemas, la tercera reelección, de las candidaturas que se generaron, porque en política uno trata con intereses colectivos, no con personales. Hay reglas que tiene que ver con territorio y representatividad y a veces no se piensa en función de representatividad u otros elementos, sino en función de cuestiones familiares que no tienen que ver con la política y termina como termina, con malos resultados, resultados que hablaron, nos fue mal, repensemos las cosas y tratemos de hacerla mejor’.