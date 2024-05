Baistrocchi lanza su fundación, con sello de Schiaretti

El ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, visitó Canal 13 y en Banda Ancha dio detalles de lo que sucederá mañana cuando presente la Fundación ‘Hacemos por San Juan’, lo que denominó como una herramienta política para debatir y dialogar en materia de construcción dirigencial. Además, no se guardó nada sobre la situación del Partido Justicialista en San Juan, disparando contra Gioja y Uñac, como los responsables de la división.

‘Mañana estamos inaugurando la sede de la Fundación Hacemos por San Juan. Tiene que ver con una herramienta política con un equipo de trabajo, personas que me han acompañado, que compartimos ideas, visiones y que tiene también que ver con una cuestión generacional. Creemos que hay que dar una vuelta de rosca al hacer política. Tiene que ver con coincidencias dentro del espacio justicialista con otros dirigentes que se desempeñan en otras provincias a nivel nación’, contó Baistrocchi, haciendo referencia en esto último al sello político que tuvo el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo en las últimas elecciones presidenciales.

El ex mandatario capitalino aseguró que habrá algunos dirigentes de aquel espacio, acompañándolo en la presentación de la Fundación que tendrá a Alejandro Bueno como presidenta, una persona de confianza y que lo acompaña desde hace años.

‘Hoy los peronistas no están todos en el PJ, están esparcidos. La diáspora justicialista es grande, hay reclamos de espacios de diálogo y disensos no se dan en el PJ y eso hace que hoy cada uno esté buscando acomodarse en un lugar de pensamiento, discusión y equipo, algo que hoy no existe en el Partido Justicialista’, apuntó Baistrocchi.

Apuntando a Gioja y Uñac

Parte del armado de la fundación de Baistrocchi tiene que ver con lo que mencionó de los espacios dentro del PJ. Y en ese sentido, apuntó contra Sergio Uñac y José Luis Gioja, los últimos líderes partidarios, que condujeron la provincia y se mostraron enfrentados por la conducción.

‘El PJ sanjuanino tuvo grandes líderes, referentes y aglutinantes de gente, ideas y visiones, que dejaron de ser o estar en cargos de funcionariado. Y esas personas que fueron los grandes aglutinantes hoy son los grandes divisores de agua: Uñac y Gioja. El tiempo pasa. Estos movimientos tienen que ver con el recambio generacional pero no se está dando de modo natural’, dijo en Banda Ancha.

Ahondando en esta definición, señaló que ‘hay personas que pasan y otras que surgen, pero aquí, en el peronismo, como que nunca nadie pasa. El capítulo de “cómo irme” está arrancado del libro del peronismo’.

Milei, más kircherista que los kircheristas

Sobre la figura, Gobierno y conducción del presidente, dijo que ‘no me gusta él, me parece una persona muy parecida a lo que él estigmatiza. Va contra el kirchnerismo, que a mi no me gusta el kirchnerismo, pero es él es más kirchnerista que los kirchneristas, en función que es una persona que quien no está de acuerdo con el “no la ve” y todas las malas palabras que él dice. Tiene una suerte de impunidad que se la da esta luna de miel que tiene con su electorado, producto del poco tiempo que lleva en el gobierno y de todos los pecados que cometió el peronismo, Alberto, Cristina. Pero claramente no es una persona que me guste. Sus políticas creo que tendría que moderarlas. Entiendo que hay cosas que se tienen que hacer. Espero que le vaya bien, que tenga suerte.