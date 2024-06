Basualdo le da la derecha a Milei y se ‘saca el sombrero’ con la gestión de Orrego

La política argentina vive por estas horas tiempos en los que ganó mucho terreno en la vida de las personas. Con sobresaltos en lo social, económico y político, el experimentado dirigente Roberto Basualdo, uno de los políticos más importantes de las últimas décadas en la provincia, hoy un poco más alejado de los primeros planos, pasó por Banda Ancha y dialogó acerca de distintos aspectos. Consideró que ‘las medidas que ha tomado Milei son de sentido común’ y que ‘hay que sacarse el sombrero’, sobre la gestión de Marcelo Orrego.

La Ley Bases obtuvo la aprobación junto al paquete fiscal en el Senado de la Nación y para Basualdo ‘la ley que se ha votado ayer para mí ha sido buena’, y añadió: ‘hay muchas cosas en las que tiene que entrar la motosierra y me parece espectacular porque hay muchas instituciones que tenían un montón de gastos superfluo’.

‘Las medidas que ha tomado son de sentido común. No hay que gastar más de lo que nos entra, sino es imposible. A la emisión de dinero, no la sentimos en ese momento, pero después hay que pagarla y la pagamos con inflación. Tiene medidas que nos pueden gustar ideológicamente o no, pero son medidas que, sacando la parte política, son de sentido común’, sostuvo Basualdo.

Sobre la gestión de Marcelo Orrego, el ex Senador dijo: ‘capaz no sea tan objetivo, pero para mí está trabajando muy bien, tiene muy buen equipo, todos los ministros trabajan bien, escuchan. Escuchan el Gobernador y los ministros, y eso es fundamental, porque escuchando se va cambiando el rumbo, van bien. Le ha tocado una provincia complicada financieramente porque se le han bajado recursos como Ganancias, subsidio de Transporte, Conectividad y la provincia se ha hecho cargo de todo eso’.

‘Toda esa baja, la gente normal no se ha dado ni cuenta, pero el tesorero de la provincia que es el Ministro de Finanzas, se le ha complicado un montón. Esa baja de recaudación que pueden haber tenido no se ha notado, entonces eso es muy bueno, por eso hay que sacarse el sombrero, por eso lo respeto tanto y estoy convencido que están haciendo las cosas muy bien’, añadió Basualdo.

Lejos de una candidatura

Basualdo se alejó de las candidaturas en los últimos años, pero no de la política. En este sentido, al ser consultado si iba a ser parte de la nómina de competencia dijo que ‘no. Obviamente voy a caminar para que el candidato que todo el frente decida que vaya, voy a aceptar el candidato. No voy a opinar quien tiene que ser el candidato ni mucho menos. No tomo decisiones, yo acompaño. Si alguien me quiere preguntar algo, con mucho gusto, pero decisiones no tomo. Voy a colaborar’.