La odisea minera de conseguir dólares para invertir y los proyectos que no avanzan

El sector minero desde hace tiempo viene en un amesetamiento y si bien no es frecuente que proyectos mineros se pongan en marcha en el mundo, en San Juan desde hace años proyectos se encuentran en etapa de exploración, pero no se activa la explotación. Y sobre eso, el titular de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, dijo en Canal 13 que ‘conseguir millones de dólares para invertir en Argentina no existe’ y que ‘en San Juan la cañería se atascó hace varios años y tenemos un montón de proyectos’.

‘Si la Ley de Inversiones Mineras se respetara, tal vez hoy no necesitaríamos del RIGI. Tenemos tantos antecedentes de violaciones de la ley minera, si derogar ningún artículo, sino decretos, regulaciones y normas que fueron tergiversando esa norma y la famosa estabilidad jurídica que imponía por 30 años la Ley de Inversión Minera en los ‘90, hoy ya no tiene efecto’, empezó diciendo Martínez en Banda Ancha.

El empresario minero, analizó que ‘si no hubiera RIGI habría que seguir peleándola de alguna manera. Pero con esta pelea de que, si hay o no estabilidad, jurídica, mercado de cambio, retenciones, hemos apilado proyectos que están sin empezar a producir’ y agregó que ‘la minería produce una explosión de trabajo, proveedores, creación de trabajo genuino cuando realmente empieza a construir una mina. En la exploración hay muchas cosas positivas, pero hasta una escala, ese salto de inversión se produce en la construcción y luego en el mantenimiento de esa operación por los años’.

Acerca de las inversiones mineras, Martínez dijo que ‘con cepo cambiario es muy difícil. Conseguir millones para invertir en la Argentina, no existe. Un ejemplo es el túnel de Zonda, está frenado porque el préstamo se otorgó, pero hoy no se puede cumplir (con la devolución) porque hay restricciones de divisas’.

La transparencia del uso de recursos en los departamentos mineros

La minería es una actividad que permite el crecimiento de las poblaciones cercanas a los yacimientos, como en San Juan debieran ser los casos de Iglesia y Jáchal. En ese sentido, para Martínez ‘con la Cámara Minera damos una clara muestra de transparencia yendo a esos departamentos a explicar. Ahora se hace difícil explicar que “no se llevaron todo” cuando realmente se pagó todo lo que se debía pagar de acuerdo a lo que corresponde, más del 55% de impuestos en total, tanto nacionales, provinciales, incluyendo los tributos como regalías o montos de fideicomisos y del otro lado no se ve la transparencia que uno esperaría que los dineros se gaste en esos lugares. Entonces es muy difícil combatir esas opiniones adversas cuando no hemos sido lo suficientemente transparente’.