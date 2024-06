Perrone y el PJ: le tiró un mensaje a Gramajo, habló de Baistrocchi y destacó a Kicillof

Que el peronismo debe reorganizarse no es nada nuevo. Pero lo que si se busca que sean nuevas son las caras y el paso a otras generaciones de dirigentes con representatividad. Con una identificación ligada al giojismo, Facundo Perrone pasó por Banda Ancha y abordó la problemática desde su posición, dijo que deben encontrar puntos en común, le envió un mensaje a Fabián Gramajo por una posible interna partidaria, habló de Emilio Baistrocchi y su nuevo espacio; y arrojó que el gobernador de Buenos Aires es el dirigente más representativo en el país.

Perrone fue candidato a intendente del giojismo en Rivadavia y a Diputado Nacional pasó por el programa de Canal 13 y se metió de lleno en la coyuntura que atraviesa en Partido Justicialista en la provincia. Para eso, dijo que desde el sector deben ‘lograr una organización hacia adentro que nos convierta en competitivos en lo que va a venir en el 2025 y 2027. Hay que saldar un montón de cuestiones y para eso hay que trabajar en el diálogo, consenso con tiempo y también haciendo mea culpa’.

Acerca de la organización y las posibles fechas de elecciones partidarias, tanto en la provincia como a nivel nacional, dijo que ‘para eso está el Consejo del PJ. Lo importante es que cada vez encontremos más puntos en común dentro de la organización del PJ y no buscar puntos en contra, de disidencia, como podría ser el tema de las fechas’.

Dentro de estas divisiones internas y quienes aparecieron como figuras como potenciales conductores, más allá de que no lo hayan expresado, sino demostrado con acciones y movimientos políticos, para Perrone no es momento de una interna. Así lo refirió hacia la figura del ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, quien también fuera candidato a vicegobernador por su espacio en las últimas elecciones.

‘Es muy valioso para el PJ, creo que como peronista va a estar dentro de esta organización, creo que es necesario que sea así’, dijo sobre Gramajo y al ser consultado sobre una posible interna, agregó: ‘Creo que hoy no es el momento para hacer una interna partidaria’.

Acerca de Baistrocchi, quien presentó su espacio político a través de la Fundación Hacemos por San Juan, el giojista mencionó que ‘creo que él se fue o por lo menos de motus propio dijo “yo no voy a formar parte de este justicialismo” y se fue a otro espacio en el que él se siente más representado en ese sector. Es un sector que tiene raigambre nacional con Schiaretti. En algún momento tuve algunas charlas con él y dirigentes cercanos a él, pero hace tiempo, antes que se armara la reoganización del PJ y me manifestaron en ese momento las ganas de algo nuevo. Yo entendía que era algo adentro del justicialismo, no por afuera, por eso dijo que él se autoexcluyó de esto. Nosotros pretendemos un peronismo de puertas abiertas para todos’.

El peronismo se encuentra inmerso en una crisis en la provincia y también a nivel nacional. Con kirchneristas, el sector de La Cámpora, los no kircheristas y otros peronistas parados en el medio, uno de los que se perfila para ser conductor nacional, pero se encuentra enfrentado con La Cámpora de Máximo Kirchner es Axel Kicillof. Sobre el gobernador bonaerense, Perrone apuntó como el dirigente con mayor representatividad.

En la voz del espacio giojista Lealtad Justicialista, dijo que lo que pretenden ‘es una organización del peronismo que sea competitiva. Axel me parece el dirigente más representativo a nivel nacional, no te estoy diciendo si integra una mesa, sino que creo que es el dirigente del peronismo a nivel nacional, más representativo. Es una opinión personal, no es que sea una posición sentada, creo que vamos a bregar por un peronismo unido. A nosotros nos conduce José Luis Gioja que fue el padre de la unidad nacional cuando nosotros ganamos las elecciones en 2019, imagínense si José Luis como conductor del espacio nuestro no está trabajando para la unidad nacional. Los nombres personales tienen que ver con algo que nos puede atraer del dirigente’, concluyó.

Sobre Milei

Perrones también habló del presidente Javier Milei y dijo que ‘todo el tiempo me sorprende. Cada vez que leo una nota, veo la tele o lo veo hablando en un medio de comunicación, tal vez suena gracioso pero para mí parece un sketch de Peter Capusotto que me gusta mucho. Me parece algo bizarro que no logro entender, pero respeto que la ciudadanía lo eligió como presidente. Tiene que llevar adelante un país pero para nada coincido en cómo lo está haciendo’.