¿Y por qué no Aranda con Orrego?

Decir que Franco Aranda puede entenderse políticamente con Marcelo Orrego no es un exceso, ni es adivinación. Hay puntos de coincidencia y gestos recíprocos de proximidad. Al mismo tiempo emerge un obstáculo que impone un prudente compás de espera. El límite del Frente Renovador es La Libertad Avanza. Y el gobierno provincial todavía acompaña de manera irrestricta el modelo nacional.

Nada que no pueda revertirse en los próximos meses, dependiendo de la suerte de la economía. Si los números no le sonrieran a Javier Milei, será más fácil que Orrego pueda tomar distancia en 2025. Entonces habría vía líbre para reencontrarse con el Frente Renovador después de la campaña presidencial compartida en 2015.

Porque sí, el antecedente está: Orrego militó por Sergio Massa presidente hace 9 años. Cuando el tigrense quedó tercero y excluido del ballotage, el basualdismo en pleno terminó optando por Mauricio Macri. Todo esto es historia, pero el vínculo quedó.

Hay datos actuales para acreditar a cercanía de Aranda con Orrego. El más importante de todos es que el líder del Frente Renovador fue coronado como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Es un lugar siempre reservado para el oficialismo de turno. Quien ocupa esa posición tiene el deber de interpretar los pedidos del Poder Ejecutivo.

De ninguna manera el gobierno le hubiera entregado el bastón de mando de una comisión tan sensible a un legislador que no merezca toda la confianza. No se la hubieran dado a Marisa López, la ex ministra de Hacienda de Sergio Uñac, por ejemplo.

Como presidente de la Comisión de Hacienda, Aranda recibirá en sus manos el próximo proyecto de Ley de Presupuesto que elabore el ministro Roberto Gutiérrez. El massista jugará de anfitrión cuando el funcionario de Orrego tenga que asistir a la Legislatura para exponer esa ley de leyes, junto con el paquete fiscal.

Lo dicho: Aranda funcionará como un oficialista, más que como un opositor muy dialoguista. Caso contrario, no cabría haberle dado las llaves de una comisión tan relevante. El gesto de confianza fue supremo.

Aranda integró el Frente San Juan por Todos -la versión sanjuanina de Unión por la Patria- pero apenas asumió la banca tuvo un par de gestos colaborativos con el orreguismo en votaciones muy ajustadas allá por diciembre. Evidentemente aquello fue apenas un signo del diálogo posible.

Este lunes en Banda Ancha, Aranda fue bastante explícito al respecto. Dijo que: 'hay más diferencias entre el uñaquismo y el orreguismo, que entre nosotros y el orreguismo'. A confesión de parte, relevo de prueba. Si hubiera que ponerlo en un gráfico, hoy el Frente Renovador no está tan pegado al justicialismo como lo estuvo hasta el 10 de diciembre. Ni tan alejado de Cambia San Juan, en el otro extremo.

El paso siguiente y lógico es preguntarse si asoma un acuerdo electoral de cara al 2025. ¿Cómo podría Aranda seguir al frente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto si su partido empezara a rivalizar con Producción y Trabajo? La respuesta más cómoda será siempre decir que falta mucho y que no es tiempo de hacer estas conjeturas.

Pero la política está llena de lecturas de esta naturaleza. No anticiparse, suele pagarse caro.

Aranda reconoció en Banda Ancha que no podrían pensar en una alianza para el año próximo si Orrego no se distanciara de La Libertad Avanza. Para el Frente Renovador, como sello nacional, es inviable confluir con la motosierra violeta. Al menos por ahora. Hay una diferencia ideológica irreconciliable.

No desconocen que Orrego está forzado a tener gestos de cercanía con Milei, por estricto pragmatismo y en honor a la supervivencia de la provincia. Pero todo tiene un límite. Y si el León no consigue reactivar la economía, el déficit cero no le dará de comer a nadie. Sin Javier en el medio, todo será posible. Inculido el reencuentro del gobernador con el massismo.

¿Acaso a alguien le sorprendería un viraje de esta magnitud? Tratándose de Massa, su flexibilidad es un atributo.

Aranda está sondeando nuevos horizontes. Orrego es uno de ellos. ¿Y el peronismo? Primero que resuelva sus cuestiones internas. Después se verá. Aquella mano del 2023 se cerró. Hoy la baraja está mezclándose de nuevo y el as de espadas no aparece.



