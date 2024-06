Fabiola Aubone anticipa un ‘si’ al RIGI y el rechazo a la Ley Bases

Los Diputados de la Nación volverán a tratar este jueves la Ley Bases y el paquete fiscal tras el regreso del proyecto con modificaciones desde el Senado de la Nación. En diálogo con Canal 13, la legisladora por San Juan, Fabiola Aubone, adelantó que votará por el Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por considerar que es lo que necesita la minería en la provincia, al tiempo que lo hará de manera negativa a la Ley Bases, aunque aún dijo no saber cómo se procederá a la votación y tratamiento de los puntos de la sesión.

Los diputados nacionales tienen que volver a tratar el proyecto que salió de esa cámara a fines de abril y tuvo modificaciones tras su paso por el Senado. En este marco y antes del tratamiento, Aubone dijo en Banda Ancha: ‘Yo dije que no a la Ley Bases y que sí al RIGI: necesitamos un régimen de esas características’.

‘No sabemos cómo se va a presentar el momento (votación del RIGI). Si se presenta de la misma manera que se presentó la votación anterior para nosotros y de repente el capítulo de RIGI se presenta como tema particular, es un tema. Si se presenta en un todo, es otro”, dijo y agregó que ‘yo ya dije que no a la Ley Bases y que sí al Régimen a las grandes inversiones, convencida de que es necesario. No se si es el mejor régimen, pero si es un régimen de promoción para la minería en San Juan y necesitamos un régimen de esas características que es muy similar a la ley de inversiones mineras que venció el año pasado y al de GNL que votamos el año pasado todos los diputados para todo el país. Nosotros necesitamos un régimen de promoción de inversiones para que las inversiones para la minería lleguen a San Juan’.

La diputada, siguiendo con el tema, aseguró que ‘sin dudas este régimen merecía mucha más discusión, modificaciones. Muchas de ellas se las trasladamos a los senadores nuestros para que intentaran trabajar en esas modificaciones en el Senado’.

Sobre empresas a privatizar

El proyecto que volvió de Senadores, en las modificaciones se encuentran excluidas de las privatizaciones varias empresas, pero en Diputados insistirán con volverlas a colocar en la nómina de firmas estatales a privatizar.

‘Ayer nos encontramos con cartas de trabajadores de Correo Argentino, Aerolíneas, Radio y Televisión, pidiendo por favor que votemos a favor de ese artículo, porque de Diputados salió con una cierta cantidad de empresas y volvió con menos, entonces estarían extraídas esas empresas. Entonces en el entendimiento, los trabajadores, que si votamos a favor de la privatización en ese artículo, votamos a favor de que esas empresas no sigan estando’, dijo y agregó que ‘creo que es donde va a estar trabada la discusión del trabajo que tenemos el día de hoy’.

‘Nosotros nos manifestamos en contra de que ninguna empresa esté privatizada’, expresó la legisladora sanjuanina.