La nueva conducción de la JP le reclamó unidad a la cúpula del partido

Quienes le dieron un mensaje de unidad en primer término al Partido Justicialista fueron las bases a través del triunvirato conformado para la conducción de la Juventud Peronista. Las distintas ramas del partido, como el giojismo, uñaquismo y La Cámpora, se unieron para conducir la juventud y de esta forma un guiño ante la crisis que atraviesa tanto en la provincia como en el país. Por este motivo, Jaquelin Yubel, Sofía García Herrmann y Mariana Cabello, visitaron Banda Ancha y le dejaron un mensaje a la cúpula pegotista, reclamando unidad. También se metieron en el terreno de los nuevos liderazgos.

La unidad de la JP ‘fue un proceso que comenzó a gestarse desde las bases’, explicó Cabello. Por su parte, García señaló que ‘este proceso ha sido un gesto de madurez política de nuestra generación, no es casualidad que seamos tres mujeres que representamos a nuestro espacio’. En tanto que para Yubel, ‘nos hemos dado las discusiones, no hay que tener miedo a discutir. Fue un proceso muy sano. Venimos de una interna partidaria donde la juventud tuvo que militar en distintos sectores y enfrentarse en elecciones en donde no todos nos sentíamos cómodos con eso, porque somos una nueva generación y creemos que hay otras cosas que discutir’.

Desde el triunvirato se encargaron de reclamar unidad a la cúpula de la conducción partidaria peronista en la provincia, quienes parecen estar cerca de un principio de acuerdo de cara a la renovación.

‘Los jóvenes somos otra generación, tenemos otras lógicas y era importante que esta unidad empezara por nosotros. Más allá de que estamos trabajando en una unidad de concepción, de tres sectores distintos, también entendemos que tenemos la potestad para exigirles a los de más arriba, que necesitamos unidad para que el peronismo se haga mejor versión posible para la sociedad que se viene’, dijo Cabello.

Yubel, de raíces giojistas, dijo que ‘lo que está pasando en frente (por Milei), nos tiene que poner a la altura de la circunstancia y eso requiere que trabajamos en unidad’, y agregó que ‘hay una agenda de juventud que no está en la política provincia, tampoco en la nacional y que nosotros desde el peronismo, organizándonos la podemos empezar a dar a esa discusión, de otra manera no va a suceder’.

‘Como juventud, nosotros no nos tenemos que subir a las discusiones de los dirigentes, sino nos preocupan mucho más las discusiones que tienen hoy en día la gente. Las preocupaciones que hay nos parecen válidas y es lo que nos mueve a militar. Percibimos las injusticias y queremos transformar las realidades desde lo político’, analizó García.

Los liderazgos, una discusión

Tanto a nivel provincial, como en el país, la crisis que atraviesa al peronista tiene que ver con los liderazgos y las líneas de conducción, quienes se encuentran enfrentados y con diferencias, con la búsqueda de principios de acuerdo.

‘A nivel nacional hay liderazgos políticos que tenemos que seguir trabajándolos, porque están las elecciones en noviembre en el partido y creo que las elecciones de la juventud también quisieron dar el mensaje, no solo de madurez política, sino de una nueva etapa dentro del peronismo, que haya caras nuevas’, explicó Yubel. ‘Hay conducciones dentro del espacio, una clara conducción de Cristina Fernández. Y en el peronismo estamos en un proceso de reorganización, nosotros hemos dado el primer paso desde la Juventud peronista y ahora eso hace falta que se amplíe a nivel nacional y provincial’, dijo la camporista García.

Para la uñaquista Cabello, ‘lo que podemos hacer desde la Juventud es elevar la vara de discusión, que se dejen de discutir nombres y se empiecen a discutir proyectos, dejar de lado quién es la cabeza, porque no somos un partido que pregone las personas por sobre el colectivo, todo lo contrario. Queremos que quienes tengan intenciones vengan a decirnos cuál es la propuesta para el peronismo’.

Más definiciones dejaron las integrantes del triunvirato de conducción de la Juventud Peronista, entrevista que podés mirar de manera completa en el video que acompaña a esta nota.