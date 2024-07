Baistrocchi dijo que se siente cada vez más lejos del peronismo

Cuando se cumplen 50 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón, hombre crucial en la vida del Partido Justicialista, Emilio Baistrocchi, ex intendente de Capital y vinculado a ese sector político, visitó Banda Ancha y dijo que con los referentes que tiene el justicialismo hoy, se siente cada vez más lejos del peronismo. Además, en el marco de la situación del peronismo sanjuanino, señaló: ‘Dos personas que viven peleando, ¿qué lista de unidad podés tener ahí?’.

El dirigente político visitó Canal 13 y comenzando con un análisis del peronismo y su presente, mencionó que ‘en los últimos tiempos, otro movimiento político, que tiene que ver con el kirchnerismo, algo que avasalló, coptó al peronismo y justicialismo con sus banderas, los dos últimos grandes exponentes del justicialismo en materia de candidaturas presidenciales no vienen del justicialismo como Sergio Massa y Alberto Fernández. Entonces digo que habrá algunas cosas en el haber pero también muchas en el debe’.

Baistrocchi, trajo el análisis a la provincia y dijo ‘si querés llamale peronismo aquí en San Juan, llamale peronismo, pero creo dista mucho de hacer justicialismo ese espacio. Acá se está debatiendo pasado, cuando la política es una herramienta de transformación, lo que transformás es el presente y el futuro, el pasado es intransformable, ya está’ y agregó que se siente lejos del justicialismo: ‘en materia de visión y de pensamiento, me siento cada vez más lejos. Afuera no porque es un tema de pertenencia y de identidad, pero no comparto visiones con los máximos referentes que tiene el justicialismo hoy’, dijo en relación a Sergio Uñac y José Luis Gioja.

Pero el ex funcionario uñaquista ahondó más en la interna del justicialismo sanjuanino y analizó: ‘dos personas que no coinciden en sus visiones, que se han estado peleando literalmente y públicamente durante cinco años ¿qué lista de unidad podés tener de ahí? Y si se genera ¿cuánto tiempo puede durar?’ se preguntó y agregó ‘creo que el justicialismo en su amplio espectro y en el futuro, va a ir reconsiderando en función de las identidades que se vayan generando, desgraciadamente identidades propias de sus dirigentes que estén dentro del justicialismo orgánico y eso va a pasar cuando logremos oxigenar el espacio o librarnos de aquellos grandes dirigentes o gobernadores, pero que no supieron generar un recambio a tiempo, oxigenar el partido a tiempo, reinventarse, reciclarse, reinventar el justicialismo y menos dar el paso a los jóvenes’.

Por último, el ex intendente de la Ciudad de San Juan, dijo que la interna que está atravesando al justicialismo ocasionó que no sean oposición y que la atención esté puesta en la disputa partidaria.

Estas declaraciones y más definiciones las podés ver en la entrevista completa del video que acompaña esta nota.