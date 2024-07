Nasisi: ‘En Tadeo no veo gestión y a Cocinero no le veo visión de universidad’

El clima de elecciones en la Universidad Nacional de San Juan comienza a ganar terreno y ante la polarización de los principales hombres que se pusieron las veredas enfrentadas como son Tadeo Berenguer y Jorge Cocinero, ahora apareció un sector que buscará meterse de lleno en la pelea y tienen nada menos que a un ex rector como uno de los hombres que empezó a agitar el avispero: Oscar Nasisi. El ingeniero pasó por Banda Ancha y apuntó contra el actual rector y el consejero, quienes se posicionan como candidatos para el máximo cargo de la casa académica, al decir que en Berenguer no ve gestión y a Cocinero no le ve visión de universidad.

El próximo año la UNSJ tendrá que afrontar elecciones para renovar sus autoridades, tanto en el rectorado como en los decanatos de las facultades y demás funcionarios universitarios en cargos electivos. Y es que ahora, el ex rector Oscar Nasisi, encabeza un espacio que buscará ser alternativa a los dos sectores mencionados anteriormente.

‘Hemos detectado que en realidad no percibimos que haya un proyecto de universidad en discusión. No hay un proyecto. Lo que hay son personas que se han nominado como posibles candidatos al rectorado del año que viene, pero no hay una discusión seria de un proyecto institucional, de universidad, hacia dónde queremos ir y qué vamos a hacer con determinadas cosas que ya están en la vida cotidiana y que sin embargo no vemos que se esté discutiendo absolutamente nada de esto. Hay que trabajar fuertemente en la parte académica, de educación, de investigación, extensión y no vemos que esto esté plasmado en alguna idea o proyecto que nos permita vislumbrar hacia el futuro cuál es el camino que vamos a seguir como universidad’, dijo el ex rector.

Sobre lo que sucede con los nombres de Berenguer y Cocinero, dijo que ‘hay polarización por la polarización misma’ y disparó contra el actual rector y el consejero: ‘En Tadeo no veo gestión, me parece que ha sido muy de meseta la gestión de Berenguer, no puedo decir algo que haya hecho el rector con la universidad o un hito clave que diga “bueno, se hizo esto con la universidad”, lo he visto en piloto automático y nada más. Y en Jorge no veo proyecto de universidad’.

Su posición y el lugar que ocupará en este espacio

Nasisi es un hombre con experiencia en el manejo ejecutivo de la casa de altos estudios, pero por ahora eso no significa que sea él quien vaya ser el nombre fuerte del proyecto que encabeza junto a Guillermo Velasco, decano de arquitectura.

‘Todavía no hay nombres, bajo ningún punto de vista estoy anunciando la candidatura. Somos referentes de diferentes facultades con ganas de promover una cosa distinta, pero todavía no hay nombres’, dijo Nasisi y agregó: ‘Yo voy a estar en este grupo apoyándolo, tratando de diseñar algo porque no la puedo ver a la universidad en las condiciones en las que está, por ese motivo es que me junté con este grupo para ver si podemos elaborar algo. Si este grupo decide o me lo pide (ser candidato a rector), veremos, pero por ahora yo no tengo la vocación real directa de decir “soy yo”, creo que hay mucha gente y muy potable. No tiene que ver con nombres, sino con una misión de la universidad’.