El bloquismo dice no tener relación con el justicialismo y no descarta una alianza con Orrego

Mientras que Partido Justicialista se debate entre las nuevas autoridades, los acuerdos internos y una presentación de amparo, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dijo que hoy en día no tiene relación con el peronismo, que supo ser un gran socio durante muchos años en los frentes conformados. Además, el legislador sanjuanino no descartó alguna alianza con el sector de Orrego ni otro espacio político.

Consultado Rueda acerca de la relación política del bloquismo con el justicialismo, el titular del partido aseguró que ‘en este momento no tenemos relación. Ellos están con un proceso interno, nosotros ya lo superamos a esas cuestiones en febrero’ y añadió que ‘tenemos diálogo como cualquier otro, pero no desde lo electoral, no desde un armado político en vista de alguna elección’.

‘Siempre cuando uno pierde surgen las críticas de un sector y del otro, es natural, es normal, es más, surgían hasta cuando ganábamos’, señaló Rueda. ‘El bloquismo es un partido con estructura en San Juan que en cada departamento tiene su comité y referentes’, sostuvo.

Acerca de armados y acercamientos de cara a las próximas elecciones, Rueda dijo que ‘cuando pedí ir nuevamente como presidente del partido, dije que íbamos a estar abiertos a escuchar a todas las fuerzas políticas. Nosotros veníamos siendo parte de un frente con el justicialismo y ese frente se iba reeditando porque éramos parte del gobierno, yo ocupaba un cargo en el gabinete junto con Uñac, pero al haber perdido el gobierno, dejamos de ser parte de una cuestión institucional’.

Al ser consultado sobre si una posibilidad de acercamiento y alianza con Orrego, Rueda dijo: ‘No descarto nada. Era una cuestión que antes no podíamos decir, como que estábamos muy atados a un frente electoral porque éramos parte del gobierno. En este momento no está descartado nada. Le estoy pidiendo a cada referente que se junte con otros dirigentes de otros espacios. El bloquismo quiere encabezar también, no sólo acompañar. Quiere estar de igual a igual en el frente que esté’.

Presentada la posición del presidente del bloquismo, es cuestión de tiempo para determinar dónde estará parado el partido de la ‘estrella’ de cara a las próximas elecciones. Mirá la entrevista completa a Luis Rueda, en el video que acompaña esta nota.