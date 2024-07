Para Seva, se debe respetar a Gioja y Uñac por ser los dirigentes más importantes

A pocas horas de las declaraciones de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, en desacuerdo con los nombres que suenan barajándose para la conducción del PJ tras un principio de acuerdo entre los dirigentes principales como son Sergio Uñac y José Luis Gioja, la diputada giojista Graciela Seva, se refirió a la renovación del peronismo y sostuvo que se debe respetar a Gioja y Uñac por ser los dirigentes más importantes.

Fue en Banda Ancha que la legisladora de estirpe giojista sostuvo: ‘Me extraña el planteo. Nosotros tenemos una estructura donde hay referentes, conductores, fuertes liderazgos. Es como como si nosotros en el ’74 cuando regresa Perón hubiésemos planteado el liderazgo, la conducción’.

‘Creo que nosotros tenemos que respetar los dirigentes más importantes que San Juan, que son en este caso José Luis (Gioja) y Sergio Uñac, que han conducido los destinos y han gobernador, 12 años José Luis y 8 años Uñac. Hacia abajo seguramente tenemos dirigencia. Yo no creo en lo generacional, en un grupo etario sub 40 hacia abajo, es con todos y con todas, porque sino no estamos hablando ni de construcción ni de reconstrucción’, expresó la dirigente que se encamina a ocupar un lugar importante en la próxima conducción del peronismo sanjuanino.

Haciendo una lectura del entendimiento entre Uñac y Gioja, Seva expresó que ‘ellos han dado un gran gesto de separarse y decir “ni Uñac ni Gioja, viene la línea intermedia de la generación”. Ahora esta línea intermedia no nos tenemos que plantear que vamos a sacar al viejo por la ventana, al dirigente lo vamos a mandar a Buenos Aires o a Miami. No es así. Me parece que estos dirigentes nuevos que piden un lugar, que dicen que las dos cabezas, es desconocer la conducción. Hay que bajar la pelota, ponernos a conversar’ y agregó ‘me parece que tenemos que avanzar en eso, los tiempos están acotados, son cortos y creo en la capacidad de todos los compañeros y compañeras para salvar el movimiento, poner en funcionamiento el partido, las estructuras, las juntas. El pueblo lo necesita, no sólo en San Juan, sino en la Argentina’.