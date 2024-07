Gioja, duro con Milei y aliado de Kicillof: 'es el peronista más representativo'

De antemano se conoce que José Luis Gioja no se guarda nada. Hábil en las respuestas y sin esquivar los temas, estuvo en Banda Ancha y dejó duras definiciones sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, al tiempo que destacó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof como el representante más fuerte que tiene el peronismo en la actualidad. También habló sobre el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

El ex gobernador estuvo en los estudios de Canal 13 luego de lo que fue el sellado de la lista de unidad dentro del Partido Justicialista provincial para renovar autoridades. Sin embargo y en otro orden, el ex legislador nacional no tuvo reparos al momento de hablar del presidente Milei.

Al ser consultado sobre lo que viene siendo la gestión presidencial, dijo que nunca imaginó ‘que un presidente así iba a gobernar la Argentina, no es normal’ y agregó: ‘Creo que lo que le está pasando al país es inédito, es inédito por lo que le pasa al mundo también. Nunca imaginé yo con la edad que tengo, que un presidente así iba a gobernar la Argentina. Creo que no es normal, sinceramente, usa argumentos que son mentiras, dice una cosa y después hace otra’.

En la antípoda del pensamiento liberal parece pararse como la mayor oposición el peronismo y sobre eso, Gioja destacó al gobernador de Buenos Aires Kicillof como el mayor representante del sector en estos momentos.

‘Al peronismo no le gusta perder elecciones. En Buenos Aires ganamos y por eso creo que Kicillof es el peronista más representativo que tenemos. Lo digo bien fuerte porque pienso que es así. Nos vamos a arreglar, se ha convocado a una elección interna y creo que hay un acuerdo’, dijo el dirigente peronista sanjuanino.

Para Gioja el RIGI es un "biri biri"

Gioja apuntó contra el RIGI y no se mostró a favor. ‘Yo creo que el RIGI es absolutamente inadecuado. Ese anuncio de ayer (por BHP con Lundin), es todo "biri biri" pero Lundin cuándo hace que viene diciendo que ya empezó, que va a empezar. Había que aprobarle el impacto ambiental rápidamente y con algunas cuestiones discutibles porque estaban apurados por empezar, pero nunca aparecieron los capitales’.

‘A la Ley de Inversiones Mineras la defendemos, si con la ley vino Barrick, vino Casposo. ¿Por qué no seguimos con la Ley de Inversiones Mineras y la perfeccionamos? ¿por qué vos tenés una empresa radicada laburando y va a venir otro, te va a poner otra cosa al lado lo mismo y este va a pagar 10% menos de ganancias, no va a pagar iva, puede importar y exportar lo que quiera, no tiene ninguna cuestión cambiaria, puede traer, llevar y sacar lo que quiera, que nadie le va a preguntar de dónde es? ¿por qué ese beneficio?’, dijo Gioja y agregó ‘no podemos ceder soberanía’.

Más definiciones de José Luis Gioja podés verlas en la entrevista completa en el video que acompaña esta nota.