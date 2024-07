Navarro: "El gobierno nacional ha desfinanciado la educación"

Este jueves, durante el programa de Banda Ancha, la titular Karina Navarro de la Unión Docentes Argentinos (UDA) de San Juan criticó duramente la visita del presidente de la Nación, Javier Milei, quien presentó el Plan Federal de Alfabetización. La líder sindical expresó su descontento con el gobierno nacional, acusándolo de desfinanciar la educación y señalando contradicciones en la conducción libertaria.

"Hay una contradicción. Vamos por un camino en marcha que es el Plan Nacional de Alfabetización, pero tiene dos mundos paralelos. Uno es el del financiamiento de la educación y la otra parte es que no tenemos las condiciones edilicias para lanzar este plan", criticó la titular de UDA.

"Es necesario ver las nuevas capacidades que corresponden a la alfabetización, que incluye tanto la lectura del libro como la digitalización. Debemos tener las capacidades y competencias para poder decodificar, entender, analizar, criticar, preguntar y evaluar todo lo que conlleva la alfabetización actualmente, en este concepto tan amplio que ha presentado la UNESCO para Latinoamérica".

Navarro subrayó la importancia de un enfoque integral en la educación: "Es una cuestión multicausal. ¿Qué proyecto de educación como país queremos? Cuando me planteo eso, y como provincia, ahí es donde voy a atender a todos los sectores. Pero si lanzas un plan en una zona como Valle Fértil, donde no tienes Internet y se promete que en tres meses vendrá la compañía a instalarlo, no tiene sentido. Hemos ganado un premio el año pasado y actualmente, a seis meses de junio, aún no hemos podido llevar Internet a una institución. No vamos a tenerlo dentro de tres meses. No tenemos las mismas condiciones" señaló.

Reconociendo la desigualdad en el sistema educativo, Navarro enfatizó que la igualdad es un derecho fundamental: "Sé que la igualdad no se cumple en la educación, pero sí es un derecho. Debemos tener las mejores condiciones para que este plan de alfabetización se implemente de manera efectiva", concluyó.