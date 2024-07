Colombo sobre el justicialismo: ‘Al peronismo Tyson le pegó un piñón en las elecciones’

El jefe de Asesores del gobierno sanjuanino, Rodolfo Colombo, opinó acerca de lo que sucede con el peronismo y cómo se encuentra después de la derrota en las urnas que vivió el año pasado, tanto en el país como en la provincia y realizó una comparación con el boxeo y la potencia del pugilista de peso pesado al decir que ‘Al peronismo Tyson le pegó un piñón en las elecciones’.

En Banda Ancha, el dirigente del partido Actuar y socio político de Marcelo Orrego, dijo: ‘Yo veo que Tyson le pegó un piñón en las elecciones. Si te pega Tyson es difícil recuperarte rápidamente. Creo que es lógico lo que les está pasando. Primero que Marcelo Orrego y todos nosotros hemos logrado que la sociedad nos dio el apoyo, nos prestó la confianza’ y luego siguió ‘es un signo de madurez enorme de la sociedad y es un llamado de atención enorme para el peronismo, no hay dudas de esto’.

Colombo también señaló que ‘creo que están en el proceso de ver cómo se acomodan frente a esa realidad que los puso en decir “che, no son como decían las publicidades, el relato, ese relato la gente no lo veía en el diario vivir. La gente decidió por ese cambio de aire de renovación, de hacer las cosas distinto, de poner en prioridad la agenda que el sanjuanino necesita, no la que quiere imponer el que está gobernando’.

Sin ahondar mucho en la renovación de autoridades del justicialismo, Colombo sostuvo ‘creo que hay un proceso lógico de renovación, se olfatea ese proceso’, aunque agregó que eso lo ve como ciudadano, intentando no involucrarse en un partido al que no pertenece.