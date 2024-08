Gimena Martinazzo sobre el caso de Fabiola Yañez: ‘Escucharla es revivir un montón de cosas’

El caso de violencia de género entre Fabiola Yáñez y el ex presidente Alberto Fernández, en el que lo denunció por presuntos maltratos físicos y verbales, trajo al presente un caso resonante de denuncia que hubo en San Juan y que involucró a dos personas de la política: Gimena Martinazzo y un ex diputado nacional por San Juan. Es la dirigente quien estuvo en Banda Ancha y aseguró que ‘escuchar a Fabiola es revivir un montón de cosas’. También sostuvo que no siguió la lucha porque se cansó, ‘es muy desgastante, es estigmatizante’, dijo.

Martinazzo, contó que viene ‘viendo el caso y la verdad que verla a ella, más allá de que sea un caso de violencia, es el caso de violencia en relación al poder. Y es esto, de ver el posteo de este hombre, de decir, o sea, va a buscar todos los justificativos para salir de esta situación’.

Según contó, lo que le sucede cada vez que ve a Fabiola Yáñez, empieza ‘a escucharla y es revivir un montón de cosas, entonces, bueno, me levanto y me voy porque de esto no salís más. O sea, las secuelas psicológicas que te dejan esto, las podés ir tapando, tenés que remar contra una marea muy grande de haber vivido todo eso, de estar metida en un círculo de violencia, que no es el golpe específicamente, sino es toda la violencia que vos viviste hasta llegar a ese golpe y el después de ese golpe’.

Martinazzo no tuvo una definición judicial favorable y para la Justicia hubo falta de pruebas para sostener la presunta culpabilidad del acusado. Por eso al ser consultada por qué no siguió con la causa, dijo: ‘Y no seguí la lucha porque me cansé, y esto es realmente muy desgastante, estigmatizante, no seguís vos sola en la lucha con la violencia, sigue toda tu familia, metida en este círculo’.

‘Yo los veía, mis hijos, como sufrían con esto, y era decir, “bueno, ya está, no quiero ir más, se acabó, se acabó, no voy a llegar a ningún lado porque si esto se arregla, de manera política”, y una fiscal, mujer o jueza y demás, después de tener un procesamiento en primera instancia, de tener un procesamiento de una cámara, donde explica absolutamente todas las pruebas, más todos los tratados, más todas las psicólogas que dicen, “no hay duda”, y lo caracterizan como una persona manipuladora, con rasgos psicopáticos, eso está en la causa, o sea, estoy liberada a poder decirlo, porque las causas de violencia son causas públicas’, explicó.

Siguiendo con la explicación de por qué no siguió con la causa y criticando a las funcionarias judiciales que estuvieron en el caso se preguntó: ‘¿No pueden ver más nada? Y presenta este señor una prueba de una foto de un perito médico de su parte, que él paga para que haga esa pericia, sobre una foto, una foto donde salen las lesiones, y otra foto donde yo estoy haciendo la vertical. Yo soy gimnasta artística, he hecho gimnasia artística desde que tengo, 6 años hasta los 15’, dijo la dirigente política y agregó sobre las versiones de la defensa al recordar que primero dijeron que sus marcas eran ‘de un tratamiento estético. Después vamos pasando a una práctica de gimnasia artística, o sea, ni siquiera pudieron ser hábiles en ese análisis, de decir, se me va cambiando el testimonio’.

Mirá la entrevista completa a Gimena Martinazzo en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.