El 51% de los sanjuaninos cree que el sacrificio valdrá la pena, según una encuesta

Dentro del relato instalado por el Gobierno nacional que conduce Javier Milei es que los argentinos tienen que hacer un sacrificio, anclado en el ajuste propiciado por ‘motosierra’ y ‘licuadora’, que profundizaron la crisis económica que se arrastraba. Pero según contó Antonio De Tommaso, director del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), en Banda Ancha, ‘el 51% cree que el sacrificio valdrá la pena en el futuro’ y ‘el 44%, las medidas de Milei servirán para que el país pueda salir adelante’.

Una de las preguntas recurrentes en los trabajos de De Tommaso es ‘si vale la pena hacer el sacrificio que estamos haciendo’, explicó el encuestador.

‘El 51% nos dice que sí, que el sacrificio que estamos haciendo hoy sí vale la pena. Lo cual significa acompañar las medidas del gobierno, no todas, no quiere decir que sean todos mileístas, pero acompañar varias de estas medidas del gobierno. El 36% dice, no, no va a valer la pena, esto no sirve, esto que está sucediendo no nos sirve. Y bueno, ahí hay otro porcentaje que no opina, no contesta, pero siempre en todas las encuestas hay un porcentaje que no opina’, contó De Tommaso sobre lo que piensan los sanjuaninos acerca de lo que sucede y el impacto que tendrá en el futuro.

Ahondando más en el concepto, el encuestador señaló que ‘es una mitad de la población que dice, sí, este sacrificio vale la pena, vale la pena que nos sacrifiquemos, vale la pena que compremos una yerba de segunda, tercera, cuarta marca, o azúcar de segunda, tercera, cuarta marca, pero para que el país esté mejor en el futuro. Es más de la mitad de la población que opina eso. El resto está en contra o no sabe qué va a pasar, no tiene una opinión formada al respecto.

Inflación o desempleo, qué es peor para los sanjuaninos

Sin embargo, otra pregunta que realizaron y que arrojó un número significativo que marca la preocupación de los sanjuaninos tiene que ver con la inflación y la desocupación, acerca de qué les parece peor.

‘El 45% nos dice que lo peor es el desempleo, el 30% la inflación y el 25% nos dice las dos por igual. ¿Cuál era la opinión de la gente en general, que rescatamos como más llamativa?, teniendo empleo puedo hacerle frente a la inflación. Mal o bien, de alguna manera le voy haciendo frente a la inflación. Si no tengo empleo no puedo hacerle frente a nadie ni a nada. Entonces consideran que es más preocupante o es peor quedar sin trabajo que la inflación en sí. Teniendo trabajo de alguna manera puedo comprar, no 10 kilos, compraré 5, compraré 4 kilos de X cosa, pero no teniendo trabajo no compro nada’, dio a conocer De Tommaso.

Continuando con el análisis de los resultados sobre lo que la mayor preocupación de los sanjuaninos, el encuestador mencionó que ‘se está produciendo más desempleo. Todo bien con la baja de la inflación, pero si me quedo sin laburo, no me sirve de nada que no haya inflación, sin trabajo a mí no me sirve de nada. Entonces de alguna manera la gente en el fondo lo que está diciendo es que las dos cosas van en conjunto, que la baja de la inflación y que el desempleo disminuya o mejore el empleo’.

Mirá la entrevista completa a Antonio De Tommaso en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.