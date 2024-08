Hensel: 'No son las provincias las que deben adherir al RIGI, serán las empresas'

Alberto Hensel. Ex secretario de Minería de la Nación y ex ministro de Minería de San Juan.

Si hay una persona que conoce la actividad minera en profundidad es Alberto Hensel, por haber sido intendente de Sarmiento, un departamento con mucha actividad en esta industria, ex ministro de Minería de la provincia y ex titular de la Secretaría de Minería de la Nación. Fue precisamente Hensel quien estuvo en Banda Ancha y dejó plasmada su posición en el día en que la legislatura de San Juan aprobará o no la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Hensel, explicó que la nueva era de la minería en la Argentina se inició ‘al principio de la década del ‘90 con un acuerdo federal entre los máximos representantes de las jurisdicciones provinciales y el máximo representante de la jurisdicción federal, previo a haber discutido aspectos ambientales, sociales, económicos, tributarios, eso es nuestro país, es un país federal’ y continuó: ‘La ley de promoción a las inversiones mineras, la ley ambiental eso fue un proceso que se llevó adelante entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Hoy no ha existido absolutamente nada de eso’.

El ex secretario de Minería de la Nación, sostuvo que ‘nosotros estamos llamados por la constitución, en virtud de ser un país representativo republicano y federal, a trabajar en lo que se denomina el federalismo de concertación, es decir, donde volcamos entre todos, porque hace al federalismo, la concertación hace a la esencia del federalismo, acá no hubo nada de eso, acá aparece una ley y te invitan a adherir, pero acá hay que separar las cosas’.

Y continuó analizando: ‘Si usted habla de sistema tributario, si usted habla de derechos aduaneros, si usted habla de la parte tributaria, si hablamos de retenciones, si hablamos de ganancias, si hablamos de IVA, si hablamos de impuestos a débitos y créditos, es todo jurisdicción federal, es competencia federal, no es competencia de las provincias. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El verdadero desarrollo de la minería, en principio, nace ahí con el acuerdo federal minero, en el año 1993, de ahí se desprenden toda una serie de modificaciones al Código de Minería de la Nación y se dictan leyes en consecuencia. Ese era el procedimiento, es más, siempre hemos trabajado en ese sentido’.

En su explicación, Hensel dijo que le parecía importante destacar que ‘la minería en la Argentina ha sido empujada en su desarrollo por las provincias, por las provincias, que, en el caso de nuestra provincia, que hemos sido considerado por el Instituto Fraser, que hace una calificación, digamos, de los destinos de inversión posibles, y nos pone en primer lugar por encima de Chile y Perú’.

Pero al ser consultado si en los últimos años la minería fue obstaculizada por Nación, el ex ministro de Minería sostuvo: ‘Las grandes empresas que invierten en una materia que es de mucho riesgo, como es la Minería, y que nos eligen como un destino de inversión, yo no podría negar, bajo ningún aspecto, que ellos, a lo largo del tiempo, venían reclamando previsibilidad, seguridad jurídica, acompañamiento a la inversión. Todo eso nosotros lo hemos hecho. Por eso estamos en el primer lugar del Instituto Fraser, San Juan y muchas de las otras provincias también han tenido procesos de evolución importante en el campo de la inversión minera. ¿En qué no coincido en este llamado a la adhesión? adhesión es contrario a concertación, en primer lugar. En segundo lugar, me está diciendo, “mira, a partir de ahora, el Estado Federal, que no les devuelve el IVA en tiempo y forma, el IVA de exploración en tiempo y forma, que se retrasan los certificados de importación, el tema de las retenciones, ahora nos vamos a portar bien”. Y eso no tiene nada que ver con lo que pasa en las provincias. Es una cuestión de estricta competencia federal. Ellos tienen que cumplir con permitirles que puedan, digamos, transferir los certificados de crédito fiscal’.

Además, Hensel aclaró que posición que adoptó el peronismo para este debate del RIGI. ‘Nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera. Al contrario, nosotros creemos que esos grandes proyectos, la manera con la que se ha venido financiando ha sido, precisamente, a través de grandes sumas de dinero que en general, están en el mercado financiero internacional, se canaliza a través de estas empresas, en proyectos que se encuentran en nuestro territorio’, mencionó.

Las empresas son las que tendrán que adherir al RIGI

Haciendo un análisis más profundo, Hensel agregó que ‘es una ventana de oportunidad, porque en definitiva el RIGI dura tres años el plazo que tenés para poder adherirte y no son las provincias las que se deben adherir al RIGI. Van a ser las empresas las que se adhieren al RIGI y se van a presentar con su solicitud y su plan de inversión. Que está bien, pero el RIGI lo que genera es un marco de cumplimiento de todo lo que se tuvo en cuenta, especialmente con el tema tributario, al momento de factibilizar un proyecto. Si vos factibilizaste un proyecto hoy, mañana vos no le podés cambiar la carga tributaria. Mañana no le podés impedir que transfieran dividendos al exterior.

‘A mí me parece que Argentina desde el año 1993 a la fecha y San Juan fundamentalmente desde el 2003 en adelante, en el 2003 San Juan exportaba 211 millones de dólares. En el 2022 ha exportado por más de 1300 millones de dólares. El 76 al 78% de esas exportaciones están representadas por la actividad minera. Pero lo que sí debe haber un circuito virtuoso, nos parece, en que respetas a la inversión, respetas al inversor, cumplís con lo que te has obligado a cumplir, conforme lo que resulte en la factibilidad de ese proyecto. Pero hablemos de trabajo argentino. Hay ahí un artículo que habla de un mínimo de 20% de proveedor local, como mínimo. Así que, de ahí para arriba, claro. Pero a veces puede pasar que en vez de ser 20, sea 21%, nada más’, añadió Hensel.

Sobre la presencia del Estado y el acompañamiento a los trabajadores, el dirigente político manifestó: ‘Yo no entiendo una minería donde las empresas vayan por un lado, el Estado por el otro. Eso no es así. Creo que hay que llevar adelante este tipo de procesos de capacitación, de formación, de desarrollos. Nosotros también, no sé si tanto en nuestra provincia, pero hay otras provincias donde el recurso que se obtiene puede servir perfectamente para transformar ese recurso natural en desarrollo tecnológico para el país’.

Mirá la entrevista completa a Alberto Hensel en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.