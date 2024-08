Gramajo no definió si será candidato en 2025 y no ve mal que sea Gioja

Luego del acuerdo dentro del Partido Justicialista de San Juan, en el que ya asumieron las nuevas autoridades, uno de los hombres que estuvo en la negociación fue Fabián Gramajo. El ex intendente chimbero estuvo en Banda Ancha y analizó el cuadro del partido para el próximo año en el que habrá elecciones de medio término: sostuvo que no definió su será candidato y que no ve mal que José Luis Gioja lo sea en 2025.

El líder político que lidera el espacio San Juan Te Quiero es uno de los dirigentes que se mostró activo, visitando los distintos departamentos y con diversas figuras políticas de cada distrito, en el marco de intensificar su actividad dentro del justicialismo. Y habiendo sido uno de los candidatos a vicegobernador de las últimas elecciones, además de conducir un importante espacio que cuenta con apoyo de uno de los departamentos más grandes de la provincia, hacen suponer que puede tener aspiraciones para ocupar un lugar en las listas de candidatos a diputados nacionales del próximo año.

‘Todavía no he tomado ningún tipo de decisión. Estamos recorriendo la provincia. Cuando terminé con mi mandato el 10 de diciembre, salí a recorrer la provincia. Primero porque venía de ser candidato a vicegobernador. Nos fue muy bien en la interna nuestra, no nos alcanzó en la general, pero recorrí la provincia y la sigo recorriendo para decirle gracias a cada sanjuanino o sanjuanina que me abrió la puerta’, expresó Gramajo.

El dirigente, agregó que recorre los distintos lugares de San Juan, tomando contacto con los vecinos y conociendo las problemáticas que hay para ‘con todo ese conocimiento, y primero el agradecimiento por podernos abrir la puerta en su momento, poder pensar en qué podemos proponer de cara a lo que vaya a ser el año que viene, pero no hemos definido ninguna candidatura en particular, todavía.

Sin embargo, acerca del abanico que puede darse dados los posibles candidatos del sector, en caso de todavía existir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.). Entre los nombres y posibles candidatos se encuentra José Luis Gioja y al ser consultado Gramajo sobre ello, sostuvo: ‘No lo he charlado, pero no estaría mal que sea candidato, como hay muchos dirigentes que puedan jugar. Creo que tienen que participar libremente todos los que tengan ganas y quieran un San Juan mucho mejor. Me parece que está bueno que pueda suceder eso porque eso enriquece la política’.

‘Me gustaría debatir con José Luis, un exgobernador, grandes problemas que tiene la Argentina, grandes problemas que tiene San Juan. Me gustaría debatir con Orrego, grandes problemas que tiene San Juan y que tiene también nuestro país. ¿Cuál es la mirada que tienen con respecto a Macri, que toca el timbre y sale corriendo para el otro lado, como pasó ayer? Dio el quórum y garantizó de que los radicales y el justicialismo pudieran vetar el decreto de incremento de los 100.000 millones de pesos que iban al servicio de inteligencia. Y por otro lado, después termina twitteando esta mañana que si Milei decide vetarlo, él no va a dar quórum’, señaló el ex intendente.

Siguiendo con su análisis, añadió: ‘Estas son las cosas que le hacen mal, tan mal al país, a la Argentina, cuando están incrementando los fondos en los servicios de inteligencia y hay un abuelo que no tiene para comer o para comprar un remedio. Entonces creo que estas son las grandes cosas que hay que debatir y preguntarle también al gobierno de turno, que tiene de alguna manera terminal también en la provincia de San Juan, que cuál es su mirada con respecto a lo que está pasando. Yo miraba a algunos diputados provinciales, como en el caso de Cornejo (Enzo), que posteaba un comunicado de prensa que no eran el cambio que querían. La verdad que ellos lo trajeron. Muchos cambios son de reversa también. Digo, lo están discutiendo ellos, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Al contrario, estamos defendiendo lo que tenemos que defender. Pero obviamente me gustaría discutir dentro de un proyecto amplio con Gioja, con Orrego, estos grandes temas que tienen que ver con nuestra gente’.

Mirá la entrevista completa a Fabián Gramajo en Banda Ancha y lo que piensa del gobierno nacional que conduce Javier Milei, en el video que acompaña esta nota.