Qué pasa con los despidos en el Colegio Médico y el anuncio de salida de Makro del país

Que la situación laboral no es la mejor en el país en los últimos meses, no es una novedad. Despidos en algunos sectores, cierres de empresas en otros y anuncios de reducción o salida del país de firmas internacionales, son algunos de los titulares a diario. Y si bien en San Juan se intenta minimizar el impacto, la provincia no es ajena a esta situación, por lo que el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó en Banda Ancha cómo es la situación tras los despidos en las clínicas que pertenecen al Colegio Médico y que se avisora tras conocerse que el supermercado mayorista Makro, que tiene una sucursal en San Juan, abandona el país.

Marchese estuvo en Canal 13 y brindó un panorama de la triste situación que atraviesan empleados que pertenecen a las distintas clínicas que tiene el Colegio Médico y en ese sentido, sobre si existe alguna presentación formal de ATSA, el sindicato que los nuclea.

‘Todavía nosotros no hemos recibido al respecto ninguna presentación formal, estoy esperando que me lo eleven, pero tengo entendido por allegados que han comunicado que habría una cantidad considerable de despidos en el Colegio Médico, empleados dependientes del Colegio Médico’, contó el subsecretario de Trabajo.

El procedimiento que deben seguir desde la cartera laboral, es de evaluación, según explicó: ‘Lo que podemos hacer es evaluar cada uno de los despidos en particular, es decir, llamar a cada uno de los sujetos, trabajadores que han sido despedidos para que se realice un acuerdo ante la Subsecretaría. Ese acuerdo que realizaron entre empleador y trabajador, acompañarlo a su secretaría y nosotros de alguna manera homologarlo, puede ser homologar cada convenio en particular, es decir, cada relación de trabajador con su empleador en particular, o un convenio en general con un sindicato’.

Makro se va del país ¿qué pasa con los trabajadores en San Juan?

El fin de semana último se conoció que la firma Makro, que tiene una sucursal en San Juan, se va del país. La empresa internacional se encuentra negociando la venta y emerge la preocupación de los sanjuaninos que trabajan allí.

Marchese, contó que se enteró por los medios de comunicación: ‘Yo me entero por los medios, en la Subsecretaría todavía no hay ninguna presentación formal. Estoy al tanto de todo eso y les pido a toda la gente de mesa de entrada que me tenga al tanto de cada reclamo que vaya entrando y más de esas características, esa magnitud, como es el supermercado Makro. Todavía no puedo yo decirles que haya una presentación, por ende, nos quedamos solamente en lo que está, con lo que dicen los medios, nada más’.

Si bien no hay ninguna comunicación oficial hacia el gobierno, Marchese brindó detalles del panorama y camino que se da cuando ocurre este tipo de decisiones empresariales.

‘Es una cuestión macro, porque ellos son inversores extranjeros, tengo entendido que si deciden sacar la inversión, retirar la inversión que han hecho acá en nuestro país, lo único que queda es esperar que otro levante ese guante, otra empresa, otra persona con espalda económica al respecto, levante el guante y se ponga la camiseta para llevar adelante ese emprendimiento gigante’, explicó y añadió: ‘Nosotros lo que podemos hacer con los trabajadores particulares, ya sea para despedirlos o reducción horaria o lo que sea, tienen que sí o sí venir por la Subsecretaría de Trabajo, con un convenio, y nosotros lo que hacemos es velar para que ese convenio respete las leyes laborales y si ha sido despedido de acuerdo a la ley, se homologa y todo, por supuesto, tiene que salir, pero si no están cumplidas las condiciones legales, no se puede homologar’.