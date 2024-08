Rivadavia: no hubo fiesta ni habrá desfile de aniversario por la crisis, aseguró Miodowsky

La crisis golpea a todos, algunos más que a otros, pero el impacto se siente en las distintas esferas del Estado. Y como ya le sucedió a muchos departamentos de la provincia que decidieron no realizar festividades que eran tradicionales, Rivadavia no es ajeno a esto. El propio intendente Sergio Miodowsky, visitó Banda Ancha y afirmó que Rivadavia no tuvo fiesta ni habrá desfile a modo de austeridad.

El jefe comunal de Rivadavia, estuvo en Canal 13 y dialogó acerca de la administración que lleva adelante en el municipio y sobre la realización de celebraciones vinculadas a festejos.

‘Vamos agudizando el ingenio y optimizando los recursos y, como dije, administrando las prioridades. Nosotros no hicimos la fiesta de Rivadavia en Colores este año. El día 25 de agosto, que es el día del aniversario del departamento, queríamos hacer un desfile, empezamos a ver los costos y no lo podemos hacer’, dijo el intendente.

Ahondando más en la situación y las medidas de austeridad que tuvo entre ellas la baja de la fiesta departamental, Miodowsky explicó que: Nosotros hemos ajustado. Apenas asumimos, reducimos, lo había reducido el ex intendente Fabián Martín, a la planta política, de 45 cargos políticos que tenía la ex intendente, en su momento López de Herrera, quedaron 17, y hoy tenemos 12. O sea que hemos hecho un achique ahí. Yo no tengo vehículo oficial, ni Fabián tampoco tenía vehículo que lo traslade’.

Y agregó que han ‘hecho ajustes en la fiesta departamental, no la pudimos hacer, no teníamos recursos, optimizamos los recursos para otras cuestiones y para hacer obras, y por ejemplo no pudimos hacer la fiesta Rivadavia en Colores, esperemos que el año que viene la podamos hacer, que es algo que los vecinos quieren, pero este año no pudimos hacerla’.

‘El desfile no lo puedo hacer porque no tengo los recursos, espero que mejore la recaudación y que mejoren obviamente los fondos, los ajustes los hacemos. Estamos al filo, la verdad’, sentenció.

Mirá la entrevista completa al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky en el video que acompaña esta nota.