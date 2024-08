Afiliaciones truchas en Ideas de la Libertad: la postura del frente libertario tras el escándalo

A medida que fueron pasando los días, distintas personas se fueron enterando que están afiliadas al partido Ideas de la Libertad, sin haber dado el consentimiento. Esto despertó el malestar y por supuesto la polémica. Desde el frente libertario, su principal conductor José Peluc, habló de la situación partidaria.

El legislador nacional contó que estuvo en contacto con una de las autoridades de Idas de la Libertad y le dijo que ‘están viendo ellos de dónde aparecen’. Y agregó que ‘hay de todos lados. Me han hablado y me ha escrito gente que ha estado en Cambia San Juan y me ha dicho’.

Ahondando sobre la situación, Peluc sostuvo que ‘no he colaborado con afiliaciones. Yo sí he colaborado con ellos para enseñarles a hacer el trabajo y que lo pudieran presentar. Yo siempre les dije, yo afiliados no doy porque eso es oro en polvo para un partido político, y si no, no tenés partido. Y cuesta mucho que la gente se involucre’.

‘Yo creo que el error viene de esas afiliaciones callejeras que se hacen y que no sabes quién es la persona que viene a meterte el documento. Nunca he sido partidario de poner un stand en la calle para que se afile. Nosotros ADN lo formamos hace muchos años y nunca tuvimos una queja como esa. Y estamos formando la Libertad Avanza y nunca hemos tenido una queja como esa. Y hay algunos sectores que dicen que no nos vieron trabajar a Mahor, Caparrós, que es el presidente. Porque si algo ha hecho bien es de ir afiliando sus amigos y clientes, pero los ha visto persona a persona. No es inconveniente, no creo que lo tenga él, para nada’, cerró Peluc.