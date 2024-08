Peluc cuestionó a sus compañeros de bloque que visitaron a represores

La polémica se encendió hace algunos días cuando se conoció que seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron en la cárcel de Ezeiza a Alfredo Astiz y a otros militares condenados por delitos de lesa humanidad. Esto ocasionó ruido dentro del sector oficialista a nivel nacional y el diputado nacional sanjuanino, José Peluc, cuestionó lo que hicieron sus compañeros de bloque: ‘la visita a genocidas es una actitud reprochable’, dijo en Canal 13.

El legislador nacional estuvo de visita en Banda Ancha y habló sobre lo acontecido entre los diputados nacionales y los represores, quienes les habrían entregado un borrador de proyecto de ley para que puedan obtener prisión domiciliaria, según trascendió. Peluc, no tuvo reparos ni problema para brindar su posición personal sobre la polémica en cuestión y dijo que ‘en lo personal, no como bloque, te voy a decir que es una actitud reprochable, visitar estos genocidas para mí, para José Peluc, es una actitud reprochable. También es cierto que el alma en la Argentina no se va a curar nunca mientras la historia sea manipulada, siempre tenemos una mirada para la izquierda, una mirada para la derecha, pero no terminamos de contar realmente cómo fue la historia para ya cerrar esto, porque esto viene de muchas controversias y de muchas historias’.

En relación a la visita, Peluc agregó que ‘por supuesto, no es el momento, no es nada indicado’ y realizando un análisis, sostuvo que ‘está mal que el Estado Nacional haya indemnizado a quienes hacían lo mismo en democracia. También está mal. Entonces, por eso te digo, hay mirada hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahora que se busque indemnizarlos a esto, no, por favor’, dejando entrever que puede haber una intención de que puede haber un proyecto para indemnizarlos.

Sin confirmar ni asegurar ese tipo de versión, Peluc agregó: ‘Uno se da cuenta cómo viene el juego. Uno no ha nacido ayer en política. Estamos tratando de reivindicar para qué o por qué. Yo no le pedí a los militares que se metan en esto y tampoco le pedí al otro sector que se metiera en esto. Fueron decisiones de ellos. ¿Por qué los tengo que indemnizar yo como pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué los otros cobraron? ¿Por qué estos no cobran? Nadie debió cobrar por algo que fue una decisión de vida. Fue una decisión de ellos. Y no se salvó así el país. El país se salvó con la democracia y la decisión de la gente’.

La sanjuanina Lourdes Arrieta, que es diputada nacional por Mendoza, fue una de las legisladoras que estuvo presente en el encuentro con genocidas, pero en una entrevista periodística a comienzo de la semana pasada dijo, que no sabía a que iba a Ezeiza cuando la invitaron y que tampoco conocía quiénes eran las personas que resultaron ser represores, entre ellos Astiz.

Sobre esta invitación, Peluc contó que él casi asiste, porque no sabían a qué los habían invitado a la prisión. ‘Lo que pasa es que cuando a nosotros nos convocan en el bloque no se nos explica, eso es verdad. No se explica el detalle a que vamos. Yo casi voy’, dijo el legislador.

‘Ese día la visita era al mediodía, cerca de las 10 o algo así era. Yo tenía una reunión en Casa Rosada. Me desocupo, una cuestión que pensé que iba a ser más larga, y llamo a la oficina y le digo, fíjense si me consiguen pasaje para la una. Tienen uno para la una. No voy a poder ir Ezeiza. Me dicen, no importa, entonces me voy a San Juan’, contó Peluc.

‘Yo estoy acostumbrado a visitar los penales. Yo cuando he cumplido función en los 90, nosotros hemos ido a ver cómo está la situación. Pensé que era una visita como esa. Nunca pensé que íbamos a ir a visitar a esta gente’, narró Peluc y añadió: ‘No sé qué hago si me los cruzo de frente, porque todos hemos tenido una historia, todos los argentinos hemos pasado alguna situación, pasa que una cosa es enfocarse en lo mal que se hizo desde el otro sector, y otra cosa es enfocarse en lo mal que hizo el gobierno militar. Los abusos del poder son siempre mucho mayor al abuso de los demás. Y en esta situación, donde estamos culpando desde nuestro espacio a un líder como el de Venezuela de ocupar y abusarse de esto, es mucho menor la posibilidad de ir a visitar a esa gente’.

Siguiendo con su posición contraria a la de los seis diputados libertarios que estuvieron con los represores, Peluc los trató de mentirosos en una reunión de bloque que tuvieron.

‘Nosotros tenemos que ver qué queremos reconocer de un sector u otro. Patriotas no son. Monumento a esa gente, no creo que alguien se anime a hacerlo. Quiero saber qué es lo que fuimos a reconocer. Yo en la reunión de bloque los escuché a todos. Y les terminé diciendo que no les creo, creen que nosotros somos idiotas’.

Un sector de la Cámara busca que se expulse del recinto a estos legisladores y sobre esto, el sanjuanino dijo: ‘No creo que la Cámara en su conjunto, esté de acuerdo con una visita humanitaria de eso. Así que, si saben explicarlo bien y demás, no tiene que llegar a mayores. La gente está preocupada por otras cosas. Pero sí, no lo comparto. No lo comparto, pero para nada. Yo en la democracia he lidiado con esto, de los disfraces que se pusieron unos y otros, para haber compartido el gobierno militar y después estar en la democracia. Y se disfrazan y van, y después van presionando. No te puedo decir el grado de caradurismo que hay con este tema. Pero hay que cerrar esa grieta. Hay que contar la historia como fue, de un lado y del otro’.

Mirá la entrevista completa a Peluc en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.