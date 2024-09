Elecciones 2025: el pronóstico de un reconocido consultor

El próximo año será crucial para la política argentina porque habrá elecciones de medio término, en la que se elegirán diputados nacionales y algunas también renovarán senadores. Para analizar lo que se viene, el consultor Gustavo Córdoba de Zuban Córdoba & Asociados, estuvo en Banda Ancha y dejó algunos conceptos de cara a las elecciones de este 2025.

Córdoba explicó que ‘las elecciones legislativas intermedias, son una rareza en el mundo porque solamente Estados Unidos y Argentina tienen elecciones intermedias legislativas a mitad de mandato, generalmente sirven para ordenar la oferta electoral de cara a las presidenciales y también para evaluar el rumbo del Gobierno’.

‘Significa que cuando un Gobierno Nacional, vamos a tomar como por ejemplo Macri en el 2017, tenía la economía y las expectativas económicas más o menos en términos positivos, el voto acompañó a la gestión Macri, recordaremos que fue la famosa ola amarilla en donde Juntos por el Cambio obtuvo casi el 41%. Pero ¿qué pasó por ejemplo con un Gobierno como el de Alberto Fernández, que tenía una recesión económica derivada de la cuarentena por el COVID? hubo un voto castigo fenomenal’ analizó el consultor.

Agregando al concepto anterior, Córdoba dijo que ‘para el Gobierno, independientemente de que tenga o no tenga a alguien enfrente en términos de representación política o electoral, yo diría el riesgo de recibir un voto castigo es realmente alto, toda vez que no hay reacción, toda vez que no se verifica ni se van a verificar en el corto plazo recuperación económica alguna’.

Mirá la entrevista completa a Gustavo Córdoba, de la consultora Zuban Córdoba y Asociados en Canal 13, en el video que acompaña esta nota.