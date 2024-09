El bullrichista Capello dice que ‘sería inteligente una alianza de JxC con La Libertad Avanza’

La posibilidad de que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza lleguen juntos de cara a las próximas elecciones de medio término, es algo que se baraja. Y para el sanjuanino Mario Capello, hombre cercano a Patricia Bullrich, ‘sería inteligente una alianza de JxC con La Libertad Avanza’, según aseguró en Banda Ancha.

Consultado sobre cómo se perfila el escenario político para el próximo año, Capello se mostró en una posición como la de la ministra Bullrich, hoy alejada del PRO tras la nueva conducción de Macri, pero con legisladores propios a nivel nacional que llegaron por JxC.

‘Creo que sería inteligente’, dijo acerca de una alianza entre JxC y LLA. ‘Escucho al gobernador de Mendoza y otros gobernadores, me parece que sería una cuestión inteligente’, explicó y agregó ‘nosotros tenemos que acompañar, a mi criterio, en esta etapa muy dura, para salir de este desastre que nos llevaba derecho a Venezuela, esta corrupción generalizada en todos lados, que nos vaciaron, que estos mismos que no hay hecho una sola autocrítica, vuelvan. Me parece que debilitar una herramienta sería decir “voy solo, con mis principios”. Uno tiene que marcar las diferencias, que de hecho las tenemos. Una cosa es marcar la diferencia y otra cosa es errarle a la decisión política que haría que al radicalismo y los que integramos JxC sigan teniendo una representación importante en el Congreso Nacional y en las provincias, gobernamos 5 provincias’.

Capello, sostuvo que ‘el radicalismo no puede hacer y en ese sentido hay varios involucrados, no puede estar siéndole funcionales, al kirchnerismo y al peronismo. Porque si hay una regla en la que coincido con Milei y deberíamos coincidir todos los argentinos, que en un presupuesto nacional nunca más se gasta más de lo que ingrese’.

Sobre las universidades

El dirigente radical, alineado en la misma posición que Bullrich y el gobierno nacional, no se privó de hablar del conflicto que hoy en día enfrenta a las universidades y a Nación, por los recursos para las casas de altos estudios.

‘¿De dónde sacamos la plata? ¿a quien se la sacamos? Vean el presupuesto y digan bueno, está yendo a Seguridad, no hay que darle tanto. A Justicia no hay que darle tanto. Las provincias tienen que aflojar. ¿De dónde?’, se preguntó el referente minero.

‘Tenemos un 50% de pobres, seamos capaces de levantar la bandera del 50% de pobres, que eso sea prioridad en la Argentina’, sentenció.

Mirá la entrevista completa a Mario Capello en el Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.