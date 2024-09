Docentes universitarios paran contra Milei: ‘Hemos perdido el 57% del salario’

Las universidades públicas del país siguen con su plan de lucha contra el recorte del Gobierno Nacional y este jueves habrá otra jornada de paro en protesta por el recorte que lleva adelante Javier Milei. Uno de los sectores que sienten el impacto son los salarios de los empleados universitarios, quienes han perdido el 57% desde que asumió el actual gobierno nacional, explicó el titular del sindicato Adicus, Jaime Barcelona, en Banda Ancha.

El retorno a las clases tras el receso invernal fue con medidas de fuerzas. Paros por 72 y 48 horas en distintas semanas, algo que se replicará una vez más este jueves, aunque en la ocasión es por 24 horas. Y la lucha se da en momentos en los que en el Congreso de la Nación obtuvo media sanción un proyecto, impulsado por un amplio arco opositor, que dotaría de recursos a las universidades públicas ante el recorte presupuestario ejecutado por el gobierno libertario.

Sin embargo, si el Senado la da la otra media sanción a la ley de financiamiento universitario, hay grandes posibilidades que sea vetada, algo que anticipó el presidente Milei que sucederá, por lo que la lucha universitaria no cesa.

‘La jornada de este jueves está prevista con un paro nacional y una movilización de los sindicatos que están en Capital, en Buenos Aires, al Congreso en apoyo al tratamiento de la ley de financiamiento universitario. Y después en el caso de que llegue el veto que el Gobierno ya lo ha anunciado, hacer otra movilización y recrudecer el plan de lucha con los días de paro’, explicó Barcelona.

El representante sindical de los docentes e investigadores universitarios, contó acerca de la pérdida salarial que vienen teniendo y que es uno de los motivos del reclamo.

‘La situación salarial hoy es grave porque nosotros hemos perdido el doble que los estatales nacionales y que los estatales provinciales, debido a que nuestro patrón es el Gobierno Nacional y con esto del déficit cero, nos han maltratado bastante. Hemos perdido el 57% de nuestro salario desde que asumió este Gobierno a la actualidad y eso es más fuerte en los cargos de categorías bajas como ayudante de primera, Jefe de Trabajos Prácticos, las categorías 6, 7, 5 de los no docentes, especialmente con poca antigüedad, por lo cual tenemos más del 70%, diría que el 80 o 90% de los trabajadores por debajo de la canasta’, aseguró.

Barcelona, agregó que ‘se hace muy difícil llegar a fin de mes y tenemos un Gobierno que no quiere discutir en paritaria’ y sobre cómo se han ido gestando los escasos incrementos que se les otorgaron, contó que el gobierno nacional juntó ‘la paritaria docente y la no docente, el Gobierno Nacional informa lo que va a girar a las universidades y ante el rechazo de las federaciones, ellos sostienen que eso no les importa, que es lo que van a girar y es lo que sucede’.

Más allá de estas reuniones en las que sólo fueron para informar el porcentaje que se iba a girar, si lugar a discusión, Barcelona explicó que ‘muchas veces han estado los paritarios en la paritaria y en el mismo momento ha estado llegando el instructivo que el Gobierno acababa de girar a las universidades, entonces estamos ante una situación de mucho autoritarismo y un ajuste encarnizado con las universidades, no sólo en lo que es presupuesto de funcionamiento e investigación, sino también en una quita salarial importante’.

Mentiras para un ajuste brutal

El sindicalista universitario apuntó contra la figura del presidente y sostuvo que este es ‘un gobierno que miente mucho para justificar un ajuste brutal’.

La declaración de Barcelona, se dio al ser consultado acerca de la posición del gobierno nacional, en el que dispara contra las autoridades de las universidades, por los millonarios y elevados sueldos que cobran, aduciendo que debieran hacer un reparto más equitativo de los recursos en esa materia.

‘Nosotros acá tenemos aproximadamente más de 4.000 docentes, más los no docentes son mil y pico, y tenemos 30, 40 funcionarios, supongamos que se modifica nacionalmente la ley de cómo se liquidan los sueldos ¿eso alcanza para resolverle? El aumento nuestro es por lo que se acuerda en estas reuniones paritarias que no están habiendo, entonces es una forma que tiene el gobierno para deslegitimar con falsedades cualquier reclamo genuino’, sostuvo y añadió que ‘en un promedio de 50, 60 funcionarios por universidad, de una ley que son ellos los responsables porque es a nivel nacional, ¿cómo se puede resolver para todos los trabajadores? Es una locura, la verdad que lo más falso que hay, lo que pasa que este es un gobierno que miente mucho para justificar el ajuste brutal que está teniendo’.

Estas definiciones y otras más dejó Jaime Barcelona en la entrevista en Canal 13. Poder mirarla completa en el video que acompaña esta nota.