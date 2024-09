PROCREAR: Nación evalúa terminar el barrio La Ramada y la provincia pide hacerse cargo de La Nave

En una nueva etapa del programa nacional de construcción o adquisición de viviendas, PROCREAR, comenzaron a levantarse durante la gestión anterior dos barrios en la provincia: La Ramada y La Nave. Pero tras el cambio de gobierno y el desembarco de Javier Milei a la presidencia, las construcciones, que corrían avances dispares, quedaron paralizadas. La Ramada, con un grado de avance importante, Nación evalúa finalizarlo, teniendo que cuenta que resta menos de un 30% para terminarlo. Mientras que La Nave, con menos del 15% construido y sin posibilidad de reactivación nacional, la provincia pide hacerse cargo.

El gobierno de Marcelo Orrego permanece realizando gestiones con el fin de destrabarla.

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta, contó en Canal 13 que ‘la semana pasada he estado gestionando. Si bien todavía son meras conversaciones porque es algo que todavía desde Nación no terminan de cerrar, me decían que están trabajando con la posibilidad de terminar La Ramada, que es la que está avanzada en un 70 casi 75%, pero La Nave no porque tiene un avance del 15%. Esto sólo fueron conversaciones, no hay nada certero, pero estarían con esa intención’, explicó la titular del IPV.

Pero ante este escenario que se conoció y sólo se dio en medio de conversaciones, Peralta confirmó que el gobernador busca que La Nave pueda pasar a manos de la Provincia y así poder continuarlo.

‘Su intención era ir a hablar para que tomemos La Nave y la podamos terminar desde la provincia, porque la verdad que es una picardía dejar una obra semi construida, y el gobernador apuesta mucho al tema de la construcción de vivienda. Así que es algo que tenemos intención de tomar siempre y cuando Nación lo permita’, señaló la titular del IPV.