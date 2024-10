El presidente Javier Milei se mostró agradecido por el apoyo proveniente del bloque del PRO, aliados y de un grupo de radicales que, en menos de un mes, votaron en favor de la ley pero luego revisaron su posición y se pronunciaron contra su promulgación. Por ese motivo, decidió agasajar a los diputados con un asado en la Quinta de Olivos. Si bien hubo medios de Buenos Aires que pusieron a las diputadas nacionales sanjuaninas, María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón en la cena, ésta última salió a desmentir la versión y aclaró en Banda Ancha que estuvo en San Juan.

‘La verdad es que ni la diputada Moreno ni yo participamos de esa cena. Sí, ambas hemos sido invitadas, pero consideramos que no teníamos que estar en esa cena, que no era un lugar donde nosotros tuviéramos que estar. Así que es incorrecto, no sé por qué los medios nacionales han titulado de esa manera’, comenzó contando Picón.

La diputada explicó que en su caso ‘ayer tuve el grato momento de acompañar a mi hija a la Universidad Católica a recibir su diploma como licenciada en psicología, así que yo estaba en cosas mucho más importantes como mamá’.

Acerca de la votación en Diputados que le permitió sostener el veto al presidente Milei sobre la reforma en las jubilaciones, sostuvo que ‘hay un reclamo de los jubilados que es real, que es necesario, que por supuesto entendemos que no fueron las formas, pero que hay que abordar y no sé si una cena es la manera de abordarlo. Hay otras cuestiones que hacer. Nosotros tenemos que trabajar en proyectos para abordar esta problemática, o en su caso el presidente ahora, a través del presupuesto, deberá hacer la presentación como lo ha hecho de este punto y de otros en particular’.

‘Entonces desde ese lugar, a ver, un poco justifica el momento que vivimos al acompañar el veto, pero también entendemos que existe un reclamo que es necesario abordar y una problemática que existe. No podemos girar la cabeza para otro lado. Entonces eso fue uno de los grandes motivos por los que decidimos que tenemos que ponernos a trabajar firmemente y desde ya que la gente puede juntarse a cenar cuando quiera y todo eso, pero si el marco que le habían dado a esa cena es bueno, vamos a festejar, no creo que haya nada para festejar’, concluyó Picón.